Pe scurt: Numărul sibienilor cu afecțiuni cardiovasculare a crescut semnificativ în ultimul an, iar medicii avertizează asupra importanței prevenției și a controalelor regulate.

Ziua Mondială a Inimii, celebrată anual pe 29 septembrie, atrage atenția asupra bolilor cardiovasculare și a riscurilor asociate acestora.

Potrivit datelor comunicate de Direcția de Sănătate Publică Sibiu, la finalul anului 2025 erau înregistrați 34.263 de sibieni cu afecțiuni cardiace sau circulatorii, dintre care 18.882 sunt femei. Cifra reprezintă o creștere semnificativă față de 2024, când au fost raportate 24.664 de cazuri (14.119 la femei).

Conform informațiilor transmise de DSP Sibiu, 2.536 dintre noii pacienți înregistrați în 2025 aveau vârste sub 40 de ani, față de 1.915 în 2024. Specialiștii avertizează că numărul real al celor afectați ar putea fi chiar mai mare, deoarece multe persoane ignoră simptomele inițiale și ajung la medic doar în situații de urgență, după infarct sau accident vascular cerebral.

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Hipertensiunea, infarctul și alte afecțiuni grave sunt în creștere la Sibiu

Pe primul loc în topul afecțiunilor cardiovasculare la nivelul județului Sibiu se află hipertensiunea arterială. În 2025 au fost depistate 5.111 cazuri noi, dintre care 3.148 la femei, în creștere față de 2024, când au fost raportate 4.239 de cazuri (2.855 la femei). Hipertensiunea, supranumită „ucigașul tăcut”, poate duce la insuficiență cardiacă, infarct miocardic sau accident vascular cerebral.

În 2025, 225 de sibieni au suferit un infarct miocardic acut, față de 172 în 2024. Alte diagnostice frecvente includ angina pectorală (769 cazuri în 2025, 442 în 2024), cardiopatia ischemică cronică (2.231 în 2025, 1.390 în 2024) și cardiomiopatia (3.344 în 2025, 2.396 în 2024). De asemenea, au fost raportate 8.051 de cazuri de embolie și tromboză arterială (5.354 în 2024) și 859 de cazuri de tromboză venoasă (714 în 2024).

Prevenția și tratamentul salvează vieți: apelul medicilor sibieni

Directorul DSP Sibiu, Horațiu Cojocaru, a subliniat importanța controalelor preventive și a tratamentului corect:

„Privim cu îngrijorare și amărăciune statisticile pentru că vorbim despre afecțiuni care pot fi, în primul rând, prevenite și, în al doilea rând, tratate cu succes sau ținute sub control prin medicație specifică, cu condiția să fie descoperite. Prevenția este cel mai eficient tratament!”

Dr. Ioan Bitea, coordonator al laboratorului de cardiologie intervențională și implant de cardiostimulatoare din cadrul Spitalului Județean Sibiu, recomandă renunțarea la fumat, alimentația sănătoasă, activitatea fizică și gestionarea stresului.

„Dacă au alte comorbidități, mai ales în sfera cardiovasculară, mă refer aici la pacientul hipertensiv, la pacientul diabetic, să își controleze bine valorile glicemice, să își trateze bine hipertensiunea, iar dacă au colesterol mare, să trateze această afecțiune precoce, astfel încât să nu se ajungă la aceste evenimente catastrofale”, a declarat dr. Bitea.

Dr. Bianca Iulia Catrina, medic primar cardiolog și aritmolog, atrage atenția că regimul alimentar trebuie personalizat:

„Profilele metabolice diferă de la o persoană la alta, și atunci, și necesitatea este una diferită. Trebuie întâi să ne uităm la pacientul din fața noastră, să discutăm cu el, să avem un pannel de analize și, în urma unui profil metabolic, să decidem spre ce tip de dietă.”

Proceduri moderne la Sibiu: stenturi și stimulatoare cardiace pentru pacienți

În cazurile de blocaje arteriale, stentarea – o procedură minim invazivă – salvează vieți și se realizează de ani buni la Sibiu. În 2025, 1.235 de sibieni au beneficiat de montarea de stenturi prin Programul Național de Boli Cardiovasculare, potrivit Casei de Asigurări de Sănătate Sibiu. Totuși, majoritatea pacienților ajung la această procedură în situații de urgență, nu preventiv.

Dr. Ioan Bitea a explicat că simptomele infarctului miocardic acut pot fi neclare: „Semnele tipice sunt durerea retrosternală cu iradiere către baza gâtului și brațe, apariția bruscă, slăbiciune, transpirații profuze, stări de rău, hipotensiune. În astfel de situații, pacientul trebuie să sune la 112 și să se prezinte la serviciul de urgență.”

Tratamentul cu statine este considerat esențial pentru protejarea arterelor, însă mulți pacienți îl evită din cauza informațiilor controversate.

„Dacă beneficiul este superior riscului, trebuie administrat. Există și tratamente injectabile cu riscuri aproape nesemnificative pentru pacient”, a precizat dr. Bitea.

În 2025, 265 de persoane au beneficiat de implantarea de stimulatoare cardiace, dispozitive care ajută inima să bată regulat. Dr. Bianca Catrina a explicat: „Stimulatorul cardiac este ca o baterie externă a inimii. Preia activitatea electrică a inimii, o restituie și ajută inima să bată mai regulat sau, în anumite situații, mai sincron.”

În total, 1.707 sibieni au beneficiat în 2025 de proceduri invazive prin Programul Național de Boli Cardiovasculare, incluzând stentare, implantare de stimulatoare, resincronizare cardiacă și intervenții de chirurgie vasculară. Numărul beneficiarilor a crescut constant în ultimii ani, de la 591 în 2022, la peste 1.200 în 2025.

Potrivit DSP Sibiu, prevenția, controalele regulate și tratamentul corect rămân esențiale pentru reducerea impactului bolilor cardiovasculare în județ.

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