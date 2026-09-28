Pe scurt: Artista de 54 de ani a lucrat ca vânzătoare și educatoare, iar acum caută un job stabil pentru a-și asigura traiul și a-și plăti creditul la bancă.

Cunoscuta cântăreață Nicoleta Voicu își caută serviciu stabil. Spune banii din muzică nu-i mai ajung pentru rate.

Artista a declarat că veniturile din muzică nu îi asigură un trai sigur și nu îi mai ajung pentru a acoperi ratele la apartamentul pe care îl deține în Capitală, potrivit Libertatea.

După o perioadă petrecută în comuna natală din Buzău, unde a avut grijă de părinții bolnavi, Nicoleta Voicu s-a întors recent în București. Pentru a fi aproape de familie, artista a renunțat atât la muzică, cât și la locul de muncă pe care îl avea la acel moment.

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Acum, își dorește să cânte din nou la nunți și petreceri, dar recunoaște că veniturile din evenimente nu sunt suficiente pentru a-i oferi siguranță financiară.

„Recent am revenit în București, mi-e dor și de scenă, tare îmi doresc să cânt din nou la nunți, la petreceri. Dar, cum muzica nu îți aduce lunar un venit sigur și stabil, în paralel, îmi caut și un serviciu, am nevoie și de carte de muncă, așa cum am mai avut”, a declarat Nicoleta Voicu.

Artista a povestit că, înainte de cariera muzicală, a avut mai multe locuri de muncă, inclusiv ca vânzătoare la o firmă de haine dintr-un mall și ca educatoare suplinitoare la o grădiniță.

„Am lucrat ca vânzătoare, la o firmă de haine din mall, aranjam vitrinele, vindeam, făceam bonurile, eram de fapt mai mult decât ceea ce se chema pe vremuri vânzătoare. Sunt multe de făcut într-un magazin cu pretenții, era o firmă din străinătate. Am renunțat, după un an și jumătate, la acest job, pentru a fi lângă ai mei, care aveau probleme de sănătate. Dar am mai lucrat și ca educatoare suplinitoare, la o grădiniță. Am și liceul, am și o facultate, am studii superioare”, a spus solista.

Nicoleta Voicu a absolvit Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și este licențiată în Zootehnie. În prezent, locuiește într-un apartament din București pentru care plătește o rată lunară de aproximativ 900 de lei.

„Plătesc în jur de 900 de lei lunar rata la apartamentul din București, în care locuiesc. Mai am mulți ani de achitat. De aceea îmi caut un loc de muncă stabil, ca să nu duc grija zilei de mâine, ca să le pot achita, dacă nu am prea multe concerte”, a precizat artista.

În ceea ce privește revenirea în muzică, Nicoleta Voicu spune că nu își dorește să cânte în baruri sau restaurante, preferând evenimentele private.

„După doi ani de pauză cu muzica, revin, dar nu vreau să cânt prin baruri sau prin restaurante, nu este publicul potrivit pentru mine, am mai lucrat acolo și știu. Și nici nu cânt pe doi lei, am un onorariu decent, având în vedere experiența în muzica populară, de peste 30 de ani. Am și sute de piese în repertoriu, dar și zeci de costume populare”, a mai spus artista.

Pe lângă preocupările profesionale, Nicoleta Voicu are și o dorință personală: să își găsească părinții biologici. Artista a fost înfiată la vârsta de doi ani de o familie din Buzău, după ce a stat într-un orfelinat din Galați. La maturitate, a început să își caute originile și vrea să afle mai multe despre circumstanțele în care a fost abandonată.

„Părinții mei biologici ar trebui să aibă cam peste 70 de ani, dacă eu am peste 50 de ani. Din câte mi s-a mai spus, mama ar fi fost studentă la Facultatea de Chimie, în Galați. Dar nu cred că ea ar fi sărit pe fereastra maternității, după ce m-a născut, ca să dispară, așa cum se tot zice. Îi voi căuta, nu mă las până nu îi găsesc!”