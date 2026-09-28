Un cutremur slab, cu magnitudinea 3,3, s-a produs luni dimineață, la ora 6:48, în zona seismică Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), citat de Agerpres.
Unde a fost epicentrul cutremurului
Seismul a avut loc la adâncimea de 80,7 kilometri. Epicentrul s-a aflat la aproximativ 38 de kilometri sud de Focșani, 59 de kilometri sud de Buzău, 73 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, 84 de kilometri est de Brașov, 96 de kilometri nord-est de Ploiești și 98 de kilometri sud de Bârlad.
Câte cutremure au fost de la începutul lunii
De la începutul lunii septembrie, în România s-au produs 18 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 și 4,1 pe scara Richter. Cel mai puternic seism din acest an a avut magnitudinea 4,5 și s-a înregistrat pe 26 februarie, tot în județul Vrancea.
Zona este cea din care a venit și un alt cutremur, resimțit duminică, 6 septembrie, și în alte județe.
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