Pe scurt: Daniela Cîmpean conduce acum Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru, iar Sibiu se remarcă prin cele mai mari fonduri europene atrase pe cap de locuitor.

Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, a fost desemnată luni, 28 septembrie 2026, președinta Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe desfășurate la Casa Artelor din cadrul Muzeului ASTRA din Sibiu.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru este format din președinți de consilii județene, primari și reprezentanți ai comunităților locale din cele șase județe ale regiunii: Alba, Sibiu, Mureș, Brașov, Covasna și Harghita. Acesta are rolul de a coordona strategia de dezvoltare regională și de a gestiona prioritățile de investiții pentru perioada următoare.

„Scopul este de a continua dezvoltarea comunităților noastre cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile și prin următorul ciclu de finanțare, aferent perioadei 2028-2034. Nu este județ al Regiunii Centru care să nu fi beneficiat de sprijinul Uniunii Europene, mai ales că avem la dispoziție, prin Programul Regiunea Centru 2021-2027, suma de 1,4 miliarde de euro”, a declarat Daniela Cîmpean.

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La evenimentul organizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru au participat directorul general Simion Crețu, prefectul județului Sibiu Mircea Crețu, prefectul județului Alba Nicolae Albu, prefectul județului Covasna István Ráduly, precum și numeroși reprezentanți ai consiliilor județene și primăriilor din cele șase județe.

Daniela Cîmpean a subliniat că județul Sibiu se află pe primul loc la nivel regional în ceea ce privește fondurile europene atrase pe cap de locuitor: „În medie, avem 837 de euro atrași pe cap de locuitor din fonduri europene, ceea ce și la acest capitol ne plasează pe primul loc la nivel regional.”

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru are 24 de membri și se ocupă de elaborarea strategiei de dezvoltare pentru cele șase județe. Prin intermediul grupurilor județene de lucru, sunt colectate propunerile comunităților privind investițiile viitoare, cu accent pe protecția mediului, adaptarea la schimbările climatice, educație, digitalizare și dezvoltarea capitalului uman.

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