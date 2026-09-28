Pe scurt: Specialiștii Muzeului Brukenthal vor analiza documentele găsite într-un cilindru ascuns în Turnul Sfatului. Descoperirea ar putea aduce noi detalii despre istoria Sibiului.

O capsulă a timpului a fost descoperită luni, 28 septembrie 2026, în acoperișul Turnului Sfatului din Sibiu, în timpul lucrărilor de reabilitare a monumentului. Potrivit Mediafax, recipientul conține mai multe documente care, la o primă evaluare, par a fi vechi de peste 100 de ani.

Descoperirea a fost făcută de echipa constructorului care lucra la acoperișul turnului. Primăria Municipiului Sibiu a anunțat pe platforma Facebook că obiectul a fost găsit chiar în timpul lucrărilor desfășurate luni. Capsula are forma unui cilindru cu diametrul de aproximativ 15 centimetri și o lungime de 30 de centimetri. În interior se află un mănunchi de documente, însă conținutul exact nu este cunoscut deocamdată.

Documentele și recipientul au fost transportate la laboratorul de restaurare al Muzeului Național Brukenthal, unde urmează să fie desfăcute și analizate de specialiști. Autoritățile au precizat că materialele vor fi cercetate în condiții controlate pentru a preveni deteriorarea lor.

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„Reabilitând Turnul Sfatului, redescoperim pagini din istoria orașului”, a transmis Primăria Sibiu. Municipalitatea a mai precizat că, la o primă inspecție, documentele par să aibă o vechime de peste un secol, dar această estimare este una preliminară. „Din câte se pare, la o primă inspecție este vorba de documente mai vechi de 100 de ani, dar mai multe vom afla în curând de la specialiștii Muzeului sibian”, a transmis Primăria.

Deocamdată, nu se știe cine a amplasat capsula în Turnul Sfatului, în ce an a fost ascunsă sau ce informații conțin documentele. Aceste detalii urmează să fie stabilite după deschiderea și examinarea materialelor de către specialiștii muzeului.

Descoperirea a avut loc în contextul lucrărilor de reabilitare desfășurate la Turnul Sfatului, iar analiza documentelor ar putea aduce noi informații despre istoria monumentului și a orașului Sibiu. Autoritățile au anunțat că vor reveni cu detalii după finalizarea cercetărilor.