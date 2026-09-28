Pe scurt: Un localnic din Sibiu a fost oprit de poliție pe strada Tractorului la volanul unui moped fără acte. Cazul a dus la deschiderea unui dosar penal.

Un bărbat în vârstă de 36 de ani din Sibiu este cercetat penal după ce a fost depistat conducând un moped neînmatriculat pe strada Tractorului.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc vineri, 25 septembrie 2026, în jurul orei 07:30. Polițiștii Biroului Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au oprit pentru control un moped care circula pe strada Tractorului. La ghidon se afla un sibian în vârstă de 36 de ani.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, polițiștii au constatat că vehiculul nu era înmatriculat sau înregistrat conform prevederilor legale. Acest lucru a atras răspunderea penală a conducătorului mopedului.

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Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

Astfel de cazuri nu sunt izolate în județul Sibiu. În urmă cu o săptămână, un alt bărbat de 36 de ani din Axente Sever a fost cercetat penal după ce a fost oprit pe un ATV neînmatriculat și fără permis, potrivit unui articol publicat de Ora de Sibiu: Un bărbat de 36 de ani din Axente Sever, cercetat penal după ce a fost oprit pe un ATV neînmatriculat și fără permis.