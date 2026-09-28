Compartimentul Clinic de Endocrinologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu (SCJU) tratează în special afecțiuni tiroidiene, într-o zonă considerată endemică pentru deficitul de iod, iar personalul medical îi îndeamnă pe sibieni să nu amâne consultul atunci când apar semne precum oboseala care nu trece cu odihnă sau schimbările bruște de greutate.

Informațiile fac parte dintr-un interviu cu asistenta medicală coordonatoare Modran Elena Dorina, publicat pe pagina de Facebook a spitalului. Despre activitatea secției, SCJU a prezentat și în luna mai serviciile complexe oferite de Compartimentul de Endocrinologie.

Ce tratează Compartimentul de Endocrinologie

Potrivit asistentei coordonatoare, secția diagnostichează, tratează și monitorizează afecțiunile sistemului endocrin, adică ale glandelor care produc hormoni. Aceștia intervin în reglarea metabolismului, în controlul glicemiei, în creștere și dezvoltare, precum și în funcția sexuală și de reproducere.

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Îngrijirea pacienților presupune monitorizarea atentă a echilibrului hormonal, a metabolismului și a funcțiilor vitale: sunt măsurate regulat pulsul, tensiunea arterială și temperatura, iar la pacienții cu obezitate se urmărește zilnic greutatea. Se stabilește un tratament medicamentos sau de substituție hormonală, iar în cazurile complexe linia terapeutică este stabilită împreună cu alte specialități, precum Cardiologie, Boli interne, Nefrologie, Oncologie, Chirurgie endocrină sau Reabilitare medicală.

Tiroida, în prim-plan: zonă endemică pentru deficit de iod

Cele mai frecvente probleme pentru care pacienții se adresează secției sunt afecțiunile tiroidiene, tulburările metabolice, problemele hormonale și reproductive, precum și afecțiunile oaselor. Asistenta arată că zona în care activează spitalul este endemică pentru deficitul de iod.

Ce investigații sunt disponibile

Pacienții pot beneficia de consultații de specialitate, în cadrul cărora se evaluează simptomele și se stabilește planul de tratament, precum și de:

analize de laborator pentru TSH, FT4, ATPO, ATG, PRL, PTH, FSH, LH, estradiol, testosteron, ACTH, cortizol, insulină și glicemie;

investigații imagistice și funcționale: ecografie, scintigrafie tiroidiană, osteodensitometrie, RMN și CT;

proceduri speciale, precum puncția tiroidiană.

Cum te pregătești pentru consult sau analize

Potrivit asistentei, pacientul trebuie să vină cu istoricul medical complet. Pentru analizele de sânge și investigațiile paraclinice, precum ecografiile, RMN sau CT, este nevoie de repaus alimentar de 8–12 ore, iar pacienții trebuie să evite fumatul, băuturile cu cofeină, efortul fizic intens și stresul.

În cazul scintigrafiei tiroidiene, tratamentul cu betablocante, Thyrozol și sedative se sistează, arată asistenta. Orice modificare a tratamentului se face însă numai la indicația medicului curant.

La internare, pacientul trebuie să aibă obligatoriu:

buletinul sau cartea de identitate;

cardul de sănătate;

biletul de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist, dacă este cazul;

analizele medicale anterioare;

lista tratamentelor curente;

biletele de externare sau scrisorile medicale de la alte specialități.

Rolul asistentei medicale

Asistenta medicală monitorizează pacientul și observă la timp orice schimbare a stării generale, verifică regulat glicemia, tensiunea arterială, greutatea și pulsul, administrează tratamentul prescris de medic și urmărește eventualele reacții adverse. Tot ea explică importanța unei diete echilibrate, pregătește pacientul pentru testele de supresie și pentru investigațiile paraclinice și recoltează probe de sânge, urină sau alte probe de laborator.

Simptome pentru care ar trebui să mergi la medic

Asistenta recomandă consultul medical dacă apar:

lipsă de energie care nu trece cu odihnă;

slăbire sau îngrășare bruscă;

intoleranță marcată la frig;

palpitații;

tremur la nivelul mâinilor;

sete excesivă și urinări frecvente;

tulburări de ciclu menstrual;

căderea părului;

creșterea extremităților sau schimbarea numărului la pantof;

insomnie sau somnolență exagerată;

nervozitate sau anxietate.

Aceste semne nu confirmă, singure, o boală endocrină, iar diagnosticul îl stabilește medicul.

Prevenția și mesajul pentru cei care amână

Prevenția și depistarea timpurie a bolilor endocrine se bazează pe un stil de viață sănătos, controlul aportului de iod, menținerea unei greutăți optime și evitarea consumului excesiv de zahăr și de substanțe toxice. Mesajul asistentei pentru cei care amână consultul este să nu se obișnuiască să trăiască cu dureri, epuizare sau stări proaste. „O afecțiune mică devine mare în timp”, spune ea, iar tratamentul este mult mai ușor la începutul problemei.