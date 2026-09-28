Incendiu într-o hală de procesare a hameiului în Laslea / foto

Un incendiu a izbucnit, luni după-amiază, în Laslea, la o hală unde se procesează hamei.

Pompierii Detașamentului de Pompieri Mediaș au intervenit de urgență în localitatea Laslea pentru stingerea unui incendiu care afectează o hală destinată procesării hameiului.

„La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autoscară și un echipaj SMURD. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la o hală destinată procesării hameiului”, spun reprezentanții ISU Sibiu.

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Incendiul a afectat hala pe o suprafață de aproximativ 200 mp, acoperișul acesteia, 1.500 kg de hamei și un utilaj folosit pentru uscarea hameiului.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit produs la compartimentul motor al utilajului.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.