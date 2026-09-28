Incendiu într-o hală de procesare a hameiului în Laslea / foto

Un incendiu a izbucnit, luni după-amiază, în Laslea, la o hală unde se procesează hamei.
Pompierii Detașamentului de Pompieri Mediaș au intervenit de urgență în localitatea Laslea pentru stingerea unui incendiu care afectează o hală destinată procesării hameiului.
„La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autoscară și un echipaj SMURD. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la o hală destinată procesării hameiului”, spun reprezentanții ISU Sibiu.
Incendiul a afectat hala pe o suprafață de aproximativ 200 mp, acoperișul acesteia, 1.500 kg de hamei și un utilaj folosit pentru uscarea hameiului.
Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit produs la compartimentul motor al utilajului.
Din fericire, nu au fost înregistrate victime.
Ultima oră
- Incendiu la Șeica Mare: anexă distrusă de flăcări acum 2 ore
- Inter vinde bilete pentru următorul meci: dă piept cu Vălenii de Munte acum 2 ore
- OpenAI face angajări cu salarii de până la 500.000 de dolari pe an: ce specialiști caut acum 3 ore
- Descoperire spectaculoasă în Turnul Sfatului din Sibiu: capsulă cu documente vechi de peste 100 de ani, găsită în acoperiș / foto acum 3 ore
- UPDATE. Moșna: pietonul lovit de mașină a suferit un stop cardio-respirator și este transportat la UPU Mureș acum 3 ore