Un incendiu a izbucnit luni după-amiază la o anexă gospodărească din localitatea Șeica Mare.

Flăcările au cuprins întreaga anexă, pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați. La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. Incendiul s-a manifestat generalizat, pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați. În urma incendiului, anexa și bunurile aflate în interior au fost distruse de flăcări.

„La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la o anexă gospodărească pe o suprafață de aproximativ 30 mp. În urma incendiului, anexa, precum și bunurile din interiorul acesteia au fost distruse de flăcări. Pompierii au intervenit prompt, limitând extinderea incendiului la o casă de locuit și la o anexă gospodărească, aflate în imediata apropiere. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost foc deschis în spații deschise. Din fericire, nu au fost înregistrate victime”, a transmis ISU Sibiu.

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Intervenția pompierilor a împiedicat propagarea focului la locuința și anexa gospodărească aflate în imediata apropiere.

Incendiul a distrus anexa și bunurile aflate în interiorul acesteia.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului este folosirea focului deschis în spații deschise.

Nu au fost înregistrate victime.