Un incendiu a izbucnit luni după-amiază la o anexă gospodărească din localitatea Șeica Mare.
Flăcările au cuprins întreaga anexă, pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați. La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. Incendiul s-a manifestat generalizat, pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați. În urma incendiului, anexa și bunurile aflate în interior au fost distruse de flăcări.
„La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la o anexă gospodărească pe o suprafață de aproximativ 30 mp. În urma incendiului, anexa, precum și bunurile din interiorul acesteia au fost distruse de flăcări. Pompierii au intervenit prompt, limitând extinderea incendiului la o casă de locuit și la o anexă gospodărească, aflate în imediata apropiere. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost foc deschis în spații deschise. Din fericire, nu au fost înregistrate victime”, a transmis ISU Sibiu.
Intervenția pompierilor a împiedicat propagarea focului la locuința și anexa gospodărească aflate în imediata apropiere.
Incendiul a distrus anexa și bunurile aflate în interiorul acesteia.
Cauza probabilă a izbucnirii incendiului este folosirea focului deschis în spații deschise.
Nu au fost înregistrate victime.
Ultima oră
- Incendiu la Șeica Mare: anexă distrusă de flăcări acum 4 ore
- Inter vinde bilete pentru următorul meci: dă piept cu Vălenii de Munte acum 5 ore
- OpenAI face angajări cu salarii de până la 500.000 de dolari pe an: ce specialiști caut acum 5 ore
- Descoperire spectaculoasă în Turnul Sfatului din Sibiu: capsulă cu documente vechi de peste 100 de ani, găsită în acoperiș / foto acum 5 ore
- UPDATE. Moșna: pietonul lovit de mașină a suferit un stop cardio-respirator și este transportat la UPU Mureș acum 6 ore