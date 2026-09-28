Incident aviatic la Iași: pilot rănit după ce s-a prăbușit cu un avion ultraușor / foto

Pe scurt: Avionul a suferit o defecțiune la motor și a aterizat forțat, izbucnind în flăcări. Pilotul a reușit să iasă singur din aeronavă.

Un avion de mici dimensiuni a luat foc luni, 28 septembrie 2026, în zona Aerodromului Iași, după ce a suferit o defecțiune la motor în timpul zborului și a fost nevoit să aterizeze forțat.

Potrivit Adevarul, pilotul, un bărbat de 41 de ani, a fost transportat la spital cu răni ușoare.

Turnul de control a semnalat pierderea contactului radar cu aeronava, iar pompierii militari au intervenit cu două autospeciale de stingere, un echipaj de terapie intensivă mobilă și un echipaj medical al Serviciului de Ambulanță Județean.

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La sosirea echipelor de intervenție, s-a constatat că avionul ultraușor aterizase forțat pe pistă, în urma unei defecțiuni tehnice apărute în timpul zborului. Un incendiu a izbucnit imediat după aterizare, însă flăcările au fost stinse înainte de sosirea pompierilor.

Pilotul era conștient și se afla în picioare lângă aeronavă când medicii au ajuns la el. Bărbatul prezenta doar câteva zgârieturi la nivelul genunchilor și o rană la limbă, fără leziuni grave.

„A fost o minune! Fără leziuni grave, pacientul prezintă doar câteva excoriații la nivelul genunchiului și o plagă linguală”, a declarat dr. Ovidiu Popa, medic urgentist, citat de Ziarul de Iași.

Pilotul ar fi încercat să aterizeze forțat din cauza unor defecțiuni la motor, iar aeronava nu s-a prăbușit, așa cum s-a crezut inițial.

Un alt caz de aterizare ratată a unui avion a fost raportat pe Aeroportul Băneasa, când o aeronavă a ajuns pe iarba de lângă pistă.