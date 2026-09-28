Inter Sibiu a pus la vânzare online bilete pentr meciul programat vineri, pe Municipal, cu Teleajenul Vălenii de Munte, în etapa a VII-a din Liga 3.
Echipa pregătită de Mihai Ianc a făcut spectacol în ultimele două jocuri din Liga 3, în care a marcat 11 goluri.
Interul va juca vineri, pe Municipal, de la ora 18,00 cu CSO Teleajenul Vălenii de Munte, un meci care anunță din nou o ploaie de goluri.
Biletele s-au pus în vânzare online, pe siteul Bilete.ro, la prețul este 10 lei, iar copiii sub 14 ani beneficiază de gratuitate în baza biletelor cu valoare zero selectate online sau procurate de la casierie, în ziua meciului.
”Te îndemnăm să faci achiziția online ca să vii relaxat la meci și să eviți potențiala aglomerație de la casa de bilete a stadionului. În plus, DOAR cumpărând online, îți poți alege exact locul pe care-l dorești în tribune” se arată în comunicatul emis pe pagina oficială a clubului Inter.
Sibienii sunt pe locul 3 în serie după șase etape, cu 12 puncte. Lider este Corona Brașov, cu 14 puncte. Teleajenul ocupă locul 2, cu 13 puncte.
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