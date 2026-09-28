Interstar Sibiu a suferit duminică un eșec greu de digerat la Arad, 0-9 cu UTA, în etapa a 10-a din Seria Vest a Ligii de Tineret.

Interstar Sibiu ține greu pasul în Liga de Tineret – U 17, acolo unde este ultima clasată în Seria Vest, cu doar 3 puncte din 10 jocuri.

Echipa pregătită de Ștefan Fogoroși a fost spulberată duminică la Arad, 0-9 (0-3) cu UTA. În ultima etapă din sezonul regulat, Interstar va juca duminică, 11 octombrie pe ”Obor” cu Universitatea Craiova.

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Indiferent de rezultatul din ultima rundă, sibienii vor juca în play-out-ul competiției.

Interstar are și un golaveraj catastrofal la acest nivel, cu doar 5 goluri marcate și 64 primite.

În acest sezon, clubul sibian care are un parteneriat cu spaniolii de la Villareal participă în premieră în Liga Elitelor la toate categoriile majore de juniori.