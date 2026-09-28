Un pacient de 68 de ani, cu inima pe partea dreaptă și celelalte organe dispuse „în oglindă”, a fost tratat la Spitalul MedLife Polisano Sibiu printr-o procedură minim invazivă de înlocuire a valvei aortice. Bărbatul avea o afecțiune cardiacă severă și era de aproximativ 11 ani în program de dializă. Potrivit spitalului, a fost externat la circa 48 de ore după intervenție.
Bărbatul suferea de stenoză aortică severă: valva prin care sângele pleacă din inimă era îngustată și nu se mai deschidea complet. Capacitatea inimii de a pompa sângele era redusă la aproximativ 25%, iar pacientul avea dificultăți de respirație inclusiv în repaus, arată comunicatul MedLife transmis luni, 28 septembrie.
O anatomie „în oglindă” a schimbat reperele medicilor
Cazul a fost complicat de dextrocardie asociată cu situs inversus totalis, o anomalie congenitală în care inima se află în dreapta toracelui, iar organele interne sunt dispuse invers față de poziția obișnuită. Medicii au trebuit să adapteze interpretarea imaginilor, navigarea instrumentelor și poziționarea noii valve.
„Este genul de caz pe care îl întâlnești poate o singură dată în viață. Într-o anatomie poziționată în oglindă, fiecare reper cu care lucrezi în mod obișnuit este inversat. De aceea, pregătirea cazului, analiza atentă a imaginilor și coordonarea echipei au fost esențiale”, a declarat dr. Nicolae Florescu, medic primar cardiologie și coordonatorul intervenției.
Valva a fost introdusă prin artera femurală
Pentru că operația clasică de înlocuire a valvei ar fi presupus un risc foarte ridicat, echipa multidisciplinară Heart Team a ales TAVI, implantarea transcateter a valvei aortice. Procedura permite înlocuirea valvei fără deschiderea toracelui: medicii au introdus noua valvă prin artera femurală, au ghidat-o până la inimă și au poziționat-o în interiorul valvei afectate.
„Pentru acest pacient, intervenția chirurgicală clasică ar fi însemnat un risc foarte ridicat, iar TAVI a oferit posibilitatea unui tratament mult mai puțin invaziv”, a explicat dr. Cosmin Olariu, șeful Secției de Chirurgie Cardiovasculară a spitalului.
Potrivit MedLife, procedura s-a desfășurat fără complicații. Pacientul a fost externat după aproximativ 48 de ore, cu parametri cardiaci în ameliorare și recomandarea de a fi monitorizat periodic.
Ultima oră
- Intervenție rară la Sibiu: medicii au înlocuit valva unui bărbat cu inima pe partea dreaptă acum 13 minute
- Mahmureală matinală la volan pe străzile Sibiului: doi tineri de 18 și 22 de ani, depistați conducând băuți acum 15 minute
- Vești bune de la medici despre bărbații răniți în accidentul de luni de pe autostradă de lângă Cristian acum 16 minute
- Braconierii prinși la pescuit ilegal pe Olt au ajuns în arest: ce s-a întâmplat cu barca și mașina lor acum 17 minute
- Viitoare profesoară, 19 ani, din Sibiu: ce vede greșit în școala de azi, de la note la ChatGPT acum 23 de minute