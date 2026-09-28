Pe scurt:
Euro rămâne peste pragul de 5,27 lei, apropiindu-se de recordul istoric, în timp ce leul continuă să piardă teren pe piața valutară.
Moneda națională continuă să se deprecieze în raport cu euro, potrivit Economica.net. Banca Națională a României (BNR) a anunțat luni, 28 septembrie 2026, un curs de referință de 5,2786 lei pentru un euro, în creștere față de nivelul de 5,2718 lei/euro comunicat vineri, 25 septembrie 2026.
Este a patra ședință consecutivă în care euro se menține peste pragul de 5,27 lei la cursul oficial BNR. Pe piața interbancară, moneda europeană a început săptămâna la 5,27 lei, aproape de nivelul anunțat vineri de BNR.
Miercuri, 23 septembrie 2026, euro a atins cea mai mare valoare din istorie în fața leului la cursul de referință BNR: 5,2788 lei/euro. În săptămâna 14–18 septembrie, moneda europeană staționase în jurul valorii de 5,26 lei, aproape de precedentul maxim istoric, de 5,2688 lei/euro, înregistrat pe 6 mai 2026, pe fondul crizei politice generate de demiterea Guvernului Bolojan după adoptarea moțiunii de cenzură în Parlament.
În ultimele zece ședințe dinaintea celei de luni, evoluția cursului BNR pentru euro a fost următoarea:
|Data
|Curs BNR (lei/euro)
|Față de ședința anterioară
|luni, 28 septembrie 2026
|5,2786
|+0,0068
|vineri, 25 septembrie 2026
|5,2718
|-0,0052
|joi, 24 septembrie 2026
|5,2770
|-0,0018
|miercuri, 23 septembrie 2026
|5,2788 (maxim istoric)
|+0,0141
|marți, 22 septembrie 2026
|5,2647
|-0,0002
|luni, 21 septembrie 2026
|5,2649
|+0,0005
|vineri, 18 septembrie 2026
|5,2644
|+0,0043
|joi, 17 septembrie 2026
|5,2601
|-0,0036
|miercuri, 16 septembrie 2026
|5,2637
|+0,0001
|marți, 15 septembrie 2026
|5,2636
|+0,0069
|luni, 14 septembrie 2026
|5,2567
|–
Marți, 15 septembrie 2026, euro a depășit pentru prima dată în ultimele patru luni pragul de 5,26 lei, nivel care nu mai fusese atins din luna mai 2026, când a fost consemnat maximul istoric pe fondul instabilității politice. Pe piața interbancară, euro a avut și alte momente în care a depășit acest prag.
Recordul actual pentru euro la cursul BNR este de 5,2788 lei/euro, atins pe 23 septembrie 2026, peste precedentul maxim, de 5,2688 lei/euro, din 6 mai 2026, după ziua moțiunii de cenzură care a dus la căderea Guvernului Bolojan. Cursul de luni, de 5,2786 lei/euro, este cu doar 0,0002 lei sub acest nivel, ceea ce arată presiunea continuă asupra leului.
În urmă cu aproximativ trei luni, leul a înregistrat o tendință similară de depreciere, după cum relata și articolul EURO o ia din nou în sus: leul pierde teren și se devalorizează.
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