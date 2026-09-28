Pe scurt: Euro rămâne peste pragul de 5,27 lei, apropiindu-se de recordul istoric, în timp ce leul continuă să piardă teren pe piața valutară.

Moneda națională continuă să se deprecieze în raport cu euro, potrivit Economica.net. Banca Națională a României (BNR) a anunțat luni, 28 septembrie 2026, un curs de referință de 5,2786 lei pentru un euro, în creștere față de nivelul de 5,2718 lei/euro comunicat vineri, 25 septembrie 2026.

Este a patra ședință consecutivă în care euro se menține peste pragul de 5,27 lei la cursul oficial BNR. Pe piața interbancară, moneda europeană a început săptămâna la 5,27 lei, aproape de nivelul anunțat vineri de BNR.

Miercuri, 23 septembrie 2026, euro a atins cea mai mare valoare din istorie în fața leului la cursul de referință BNR: 5,2788 lei/euro. În săptămâna 14–18 septembrie, moneda europeană staționase în jurul valorii de 5,26 lei, aproape de precedentul maxim istoric, de 5,2688 lei/euro, înregistrat pe 6 mai 2026, pe fondul crizei politice generate de demiterea Guvernului Bolojan după adoptarea moțiunii de cenzură în Parlament.

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În ultimele zece ședințe dinaintea celei de luni, evoluția cursului BNR pentru euro a fost următoarea:

Data Curs BNR (lei/euro) Față de ședința anterioară luni, 28 septembrie 2026 5,2786 +0,0068 vineri, 25 septembrie 2026 5,2718 -0,0052 joi, 24 septembrie 2026 5,2770 -0,0018 miercuri, 23 septembrie 2026 5,2788 (maxim istoric) +0,0141 marți, 22 septembrie 2026 5,2647 -0,0002 luni, 21 septembrie 2026 5,2649 +0,0005 vineri, 18 septembrie 2026 5,2644 +0,0043 joi, 17 septembrie 2026 5,2601 -0,0036 miercuri, 16 septembrie 2026 5,2637 +0,0001 marți, 15 septembrie 2026 5,2636 +0,0069 luni, 14 septembrie 2026 5,2567 – Sursa: BNR. Data este ziua în care BNR a anunțat cursul.

Evoluția cursului BNR pentru euro, 14–28 septembrie 2026. Sursa: BNR

Marți, 15 septembrie 2026, euro a depășit pentru prima dată în ultimele patru luni pragul de 5,26 lei, nivel care nu mai fusese atins din luna mai 2026, când a fost consemnat maximul istoric pe fondul instabilității politice. Pe piața interbancară, euro a avut și alte momente în care a depășit acest prag.

Recordul actual pentru euro la cursul BNR este de 5,2788 lei/euro, atins pe 23 septembrie 2026, peste precedentul maxim, de 5,2688 lei/euro, din 6 mai 2026, după ziua moțiunii de cenzură care a dus la căderea Guvernului Bolojan. Cursul de luni, de 5,2786 lei/euro, este cu doar 0,0002 lei sub acest nivel, ceea ce arată presiunea continuă asupra leului.

În urmă cu aproximativ trei luni, leul a înregistrat o tendință similară de depreciere, după cum relata și articolul EURO o ia din nou în sus: leul pierde teren și se devalorizează.