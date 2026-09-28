Pe scurt: Călătorii spre Viena trebuie să verifice orarul trenurilor IR „Dacia” și „Transilvania” pentru 3 și 4 octombrie, deoarece circulația va fi afectată pe teritoriul Ungariei.

CFR Călători a anunțat modificări temporare în circulația trenurilor internaționale care leagă România de Viena, pentru zilele de 3 și 4 octombrie 2026.

Potrivit Mediafax, aceste schimbări sunt determinate de lucrări la infrastructura feroviară din Ungaria, pe secțiunea Budapest – Kelenföld – Ferencváros.

Administrația feroviară ungară MAV-START a notificat CFR Călători cu privire la lucrările programate pe această porțiune, ceea ce va afecta orarul trenurilor care tranzitează Ungaria în acele zile. Compania românească a transmis că nu va anula trenurile, ci doar va modifica temporar programul acestora pe teritoriul ungar.

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Modificările vizează trenurile internaționale „Dacia” IR 346 și IR 347, care circulă pe ruta București Nord – Viena și retur, precum și trenurile „Transilvania” IR 146/687 și IR 143/686, care asigură legătura Baia Mare – Viena și retur.

Toate aceste trenuri vor avea orarul modificat pe teritoriul Ungariei în zilele de 3 și 4 octombrie 2026.

CFR Călători recomandă tuturor pasagerilor care și-au programat călătorii în această perioadă să consulte din timp informațiile actualizate despre circulația trenurilor.

„Recomandăm pasagerilor să verifice din timp programul actualizat al trenurilor, pentru a evita eventuale inconveniente”, a transmis compania.

Detalii despre traficul feroviar din Ungaria pot fi obținute prin serviciile administrației MAV, iar informațiile despre circulația trenurilor internaționale sunt disponibile și prin canalele de informare ale CFR Călători.

Compania subliniază că modificările sunt valabile exclusiv pentru zilele de 3 și 4 octombrie 2026 și sunt generate de lucrările la infrastructura feroviară din Ungaria.

Aceste schimbări vin la scurt timp după alte ajustări de program pentru trenurile pe ruta Viena – București, așa cum s-a întâmplat și la modificarea orarului din 21 septembrie. Pasagerii sunt sfătuiți să urmărească anunțurile oficiale pentru a evita întârzieri sau neplăceri în planificarea călătoriilor internaționale.