Pe scurt: Doi tineri din Sibiu au fost opriți de poliție în dimineți consecutive, ambii fiind sub influența alcoolului. Unul dintre șoferi nu avea nici permis.

Doi tineri din Sibiu au fost depistați de polițiștii rutieri conducând sub influența alcoolului în două zile consecutive, potrivit IPJ Sibiu.

Primul caz a avut loc sâmbătă, 26 septembrie 2026, în jurul orei 06:30, pe strada Nicolae Iorga, unde un tânăr localnic de 22 de ani a fost oprit de polițiștii Secției nr. 1 Poliție Urbană Sibiu.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru șoferul de 22 de ani.

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Al doilea caz s-a petrecut duminică, 27 septembrie 2026, la ora 06:45, pe strada Constantin I Nottara. Polițiștii au oprit un autoturism condus de un tânăr localnic de 18 ani. În urma verificărilor, s-a constatat că acesta nu deținea permis de conducere.

Testarea alcoolscopică a tânărului de 18 ani a arătat o valoare de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și acesta a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și luarea măsurilor legale.

Aceste incidente vin în contextul unor controale intensificate ale poliției pe șoselele din Sibiu, unde au fost depistați frecvent șoferi băuți sau fără permis.