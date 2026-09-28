Pe scurt: Incidentul a avut loc în timpul unui zbor transatlantic, iar fumul apărut în cabină a dus la devierea aeronavei. Autoritățile portugheze au intervenit rapid pentru pasagerii afectați.

Un avion Delta Air Lines care efectua zborul DL251 între Barcelona și Boston a fost nevoit să aterizeze de urgență în Portugalia, după ce în cabina aeronavei a fost semnalată prezența fumului. Incidentul s-a produs duminică, 27 septembrie 2026, potrivit Mediafax, care citează Reuters.

Aeronava, un Airbus A330 folosit pentru curse pe distanțe lungi, a decolat din Barcelona în jurul orei locale 15:15 și a aterizat la Porto la aproximativ 17:45. Delta Air Lines a transmis că redirecționarea către Porto a fost determinată de o problemă mecanică, iar aterizarea s-a desfășurat în siguranță.

Reprezentanții serviciilor portugheze de urgență și protecție civilă au precizat că decizia de aterizare neprogramată a fost luată după apariția fumului în cabină. Odată ajunsă pe Aeroportul Francisco Sá Carneiro din Porto, aeronava a fost întâmpinată de echipe medicale care au evaluat starea pasagerilor.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Opt persoane au primit îngrijiri medicale direct pe platforma aeroportului, iar trei pasageri au fost transportați la spital pentru tratament. În total, 11 pasageri au avut nevoie de asistență medicală în urma incidentului.

Zborul DL251 asigura legătura dintre Barcelona, un important centru turistic european, și Boston, pe coasta de est a Statelor Unite. Incidentul a avut loc înainte ca avionul să înceapă traversarea Atlanticului, ceea ce a permis devierea rapidă către Porto, aflat pe coasta de vest a Peninsulei Iberice.

Compania aeriană a confirmat că aterizarea s-a făcut în siguranță și a indicat o problemă mecanică drept cauza devierii. Autoritățile portugheze au subliniat că situația de urgență a fost provocată de fumul apărut în cabină.

Un incident similar a avut loc acum aproximativ o lună, când un incendiu a izbucnit la bordul unui avion din cauza unui laptop.