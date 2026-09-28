Proiectul privind exploatarea magneziului de la Rășinari și construirea unei uzine de procesare la Săliște continuă să stârnească opoziție în Mărginimea Sibiului. După protestele și solicitările formulate în ultimele zile, mai mulți localnici din zonă anunță o nouă mobilizare pentru luni, 28 septembrie, la Primăria Săliște.

Potrivit unuia dintre semnatarii petiției împotriva proiectului MPI Magnesium, întâlnirea este programată pentru ora 15.00, iar organizatorii se așteaptă să participe oameni din mai multe localități ale Mărginimii Sibiului.

„Am vorbit cu mai mulți din Mărginimea Sibiului despre MPI Magnesium. Ne vom aduna azi, 28 septembrie, la ora 15.00, la Primăria Săliște. Ne așteptăm să vină oameni din mai multe localități din Mărginime. Este important să fim aici și să ne facem auzită opoziția. Nu știm câți oameni vor participa, dar știm că există nemulțumire în mai multe comunități din zonă”, a declarat acesta.

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Localnicii spun că vor continua demersurile

Noua întâlnire are loc după ce proiectul a generat, în ultimele zile, reacții puternice din partea unor locuitori din Săliște și din localitățile învecinate.

Peste 2.000 de persoane au semnat, potrivit inițiatorilor, o petiție prin care solicită oprirea proiectului și cer autorităților să verifice în mod independent posibilele efecte asupra apei, aerului, solului, biodiversității și economiei locale.

Contestatarii au cerut, între altele, informații suplimentare despre tehnologia care ar urma să fie utilizată la uzina de la Săliște, consumul de apă, substanțele chimice folosite în procesul industrial, gestionarea deșeurilor și eventualele riscuri asociate exploatării și procesării serpentinitului.

O preocupare exprimată în mod repetat este și posibilitatea existenței unor minerale asbestiforme în roca exploatată la Rășinari. Localnicii solicită analize independente care să stabilească exact compoziția mineralogică a zăcământului și eventualele riscuri asociate extracției, concasării, transportului și procesării.

MPI Magnesium a transmis că, în urma forajelor efectuate în cadrul lucrărilor de explorare, nu au fost identificate urme de azbest în zona proiectului.

„Nu vrem să renunțăm la demersul nostru”

Semnatarii petiției spun că întâlnirea de luni este parte a unui demers mai amplu prin care comunitățile din Mărginimea Sibiului încearcă să obțină informații și răspunsuri înainte ca proiectul să avanseze în procedurile administrative și de autorizare.

„Vom continua să ne exprimăm punctul de vedere și să cerem ca vocea comunității să fie ascultată. Nu vrem să renunțăm la demersul nostru până când considerăm că lucrurile au fost clarificate și că se face dreptate”, a mai declarat semnatarul petiției.

Deocamdată nu este cunoscut numărul persoanelor care vor participa la întâlnirea de luni. Potrivit inițiatorilor, însă, nemulțumirea nu se limitează la Săliște, ci există și în alte comunități din Mărginimea Sibiului.

Primăria Săliște: nu a fost concesionat niciun teren

În urmă cu câteva zile, Primăria Săliște a transmis că nu a luat nicio decizie privind concesionarea unui teren pentru viitoarea uzină și că nu a fost semnat niciun contract cu investitorul.

Administrația locală a precizat că proiectul urmează să fie analizat și că vor exista dezbateri publice înaintea unei eventuale decizii a Consiliului Local.

„Urmează ca, în perioada următoare, să fie analizat proiectul, apoi vor avea loc dezbateri publice, în care locuitorii zonei își pot susține opiniile, iar ulterior va fi luată o decizie, în cadrul Consiliului Local, cu privire la oportunitatea sau nu de deschidere a unei astfel de uzine la Săliște. Nu a fost concesionat niciun teren și nu a fost semnat niciun contract cu firma respectivă”, a transmis Primăria Săliște.

Proiectul MPI Magnesium: investiție de peste 400 de milioane de euro

Proiectul Mineral Proiect Invest SA prevede exploatarea resurselor de roci magnezitice din perimetrul Valea Dobra, în zona Rășinari, și construirea unei instalații de procesare la Săliște.

Compania a anunțat în septembrie că a obținut licența de exploatare pentru perimetrul Valea Dobra. Potrivit informațiilor prezentate public de MPI, investiția totală ar urma să depășească 400 de milioane de euro și să fie dezvoltată etapizat.

În prima etapă, proiectul prevede exploatarea resursei, transportul acesteia către Săliște și procesarea pentru obținerea unor produse pe bază de magneziu. Compania a prezentat și posibilitatea unei dezvoltări ulterioare pentru producerea magneziului metalic.

MPI susține că instalația de la Săliște va utiliza un proces hidrometalurgic și că acidul clorhidric va fi utilizat în circuit închis, cu recuperarea și recircularea acestuia. Compania afirmă, de asemenea, că transportul materiei prime va include un funicular electric și camioane electrice.

Investitorul susține că proiectul ar urma să genereze locuri de muncă și venituri suplimentare pentru bugetele locale.

Disputa intră într-o nouă etapă

În acest moment, proiectul are licența de exploatare pentru perimetrul Valea Dobra, însă pentru începerea efectivă a investiției sunt necesare în continuare mai multe etape administrative și de autorizare.

Atât la Rășinari, cât și la Săliște urmează să fie parcurse procedurile prevăzute de legislație pentru componentele proiectului, inclusiv cele privind urbanismul și protecția mediului.

În paralel, contestatarii spun că vor continua să solicite documente, expertize și dezbateri publice și susțin că deciziile privind proiectul trebuie luate numai după clarificarea impactului asupra comunităților din zonă.

Întâlnirea anunțată pentru luni, 28 septembrie, la ora 15.00, la Primăria Săliște reprezintă o nouă etapă a mobilizării locale împotriva proiectului MPI Magnesium. Numărul participanților și eventualele solicitări formulate în cadrul întâlnirii urmează să fie cunoscute după desfășurarea acesteia.