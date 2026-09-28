Pe scurt: OpenAI plătește salarii record pentru specialiștii în robotică și machine-learning, pe fondul lansării noilor modele GPT-6 și a dezbaterilor privind siguranța AI.

OpenAI, compania cunoscută pentru dezvoltarea ChatGPT, a anunțat că oferă salarii de bază de până la 500.000 de dolari pe an pentru inginerii care se alătură echipei sale de robotică. Potrivit startupcafe.ro, intervalul salarial pentru aceste posturi variază între 177.000 și 500.000 de dolari anual, înainte de a include eventuale capitaluri proprii.

OpenAI își extinde activitatea în domeniul roboticii, recrutând specialiști pentru proiectarea și construcția de hardware, colectarea datelor necesare instruirii roboților și testarea acestora. Compania nu se limitează la dezvoltarea de software pentru controlul roboților, ci urmărește să acopere întregul lanț de dezvoltare, de la hardware la testare practică.

Cel mai bine plătit post disponibil este cel de inginer de machine-learning, responsabil cu dezvoltarea sistemelor de date distribuite și a infrastructurii pentru procesarea și transferul unor volume mari de date de instruire pentru robotică. Pentru această poziție, salariul de bază ajunge la 500.000 de dolari pe an.

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OpenAI a lansat recent două modele AI noi, GPT-6 Sol și GPT-6 Luna, care sunt prezentate ca fiind mai accesibile din punct de vedere al costurilor. Aceste modele sunt primele lansate după ce CEO-ul Sam Altman și-a exprimat public susținerea pentru Dario Amodei, directorul general Anthropic, în apelul la încetinirea dezvoltării sistemelor AI avansate. Discuțiile privind siguranța tehnologiei AI s-au intensificat în ultima perioadă, pe fondul progreselor rapide din domeniu.

Compania continuă să fie în centrul atenției atât pentru inovațiile tehnologice, cât și pentru politicile salariale generoase. Odată cu extinderea echipei de robotică, OpenAI își consolidează poziția pe piața globală a inteligenței artificiale, unde cererea pentru specialiști de top este în creștere.

În contextul în care pretențiile salariale cresc și pe piața muncii din România, cu cereri de peste 7.000 de lei net pentru un nou loc de muncă, potrivit unui studiu recent, oferta OpenAI evidențiază diferențele majore dintre piața globală și cea locală. Pentru detalii despre evoluția cererilor salariale în România, puteți consulta acest articol.

OpenAI a mai atras atenția publicului și prin decizii precum retragerea generatorului video Sora sau lansarea unor funcții ChatGPT care au stârnit dezbateri privind securitatea datelor. Pentru mai multe informații despre aceste subiecte, puteți citi și acest material.