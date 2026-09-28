Parcul Sub Arini: Arhitecți și peisagiști cer soluții mai bune. Scrisoare deschisă

O echipă formată din arhitecți, peisagiști și urbaniști, susținută de peste 600 de sibieni din grupul civic „Împreună pentru Parcul Sub Arini”, a lansat o scrisoare deschisă adresată Primăriei Municipiului Sibiu. Inițiativa solicită revizuirea proiectului de reabilitare a parcului, argumentând că anularea recentă a licitației de execuție oferă timpul necesar pentru corectarea unor intervenții considerate disproporționate și dăunătoare spațiului verde.

Analiza pro bono, realizată de specialiști precum Alexandru Găvozdea (arhitect și inițiator al demersului), Ana Horhat, Diana Culescu, Andreea Răducu-Lefter (peisagiste), Alina Mureșan-Iuga (urbanistă), alături de arhitecții Cristian Șandru și Ioan Brad, atrage atenția asupra riscului de a distruge caracterul de pădure-parc al zonei prin betonări excesive și dotări inutile.

„O parte dintre acești specialiști au participat și la discuții cu reprezentanții Primăriei, tocmai pentru ca problemele identificate să poată fi corectate înainte de execuție. Până în acest moment, însă, observațiile prezentate nu s-au concretizat în modificări ale proiectului. De aceea facem acum publice atât argumentele profesionale, cât și solicitarea noastră de a le reanaliza”, se arată în scrisoarea deschisă adresată Primăriei Sibiu.

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Arhitecți: „Parcul Sub Arini are nevoie de reabilitare. Dar merită o reabilitare mai bună”

Arhitecții și urbaniștii transmit, în scrisoarea deschisă, că nu își doresc oprirea investiției ori întoarcerea la punctul zero, ci îmbunătățirea proiectului „acolo unde există argumente profesionale și soluții mai bune”.

„Este, până la urmă, un proiect făcut pentru Sibiu, cu bani publici, într-un parc care aparține sibienilor. Dacă îl putem face mai bun acum, de ce n-am face-o?”, se arată în scrisoare.

„Mai puțină construcție acolo unde natura face deja treaba mai bine”

Principalele modificări cerute de specialiști sunt stoparea impermeabilizării solului, renunțarea la construcțiile masive din beton și eliminarea tehnologie inutile.

„Noua alee paralelă cu actuala pistă de biciclete impermeabilizează suplimentar solul, secționează derdelușul și riscă să dubleze, nu să rezolve, conflictul dintre pietoni și bicicliști. Propunerea noastră este eliminarea ei și revenirea aleii existente la un regim de spațiu comun pentru deplasarea nemotorizată.

Amfiteatrul de pe versant presupune o intervenție disproporționat de masivă, inclusiv aproximativ 60 m³ de fundații din beton. Piațeta Mihai Eminescu poate fi, la rândul ei, simplificată și mai atent detaliată.

Analiza profesională propune eliminarea pergolei din beton armat din Grădina cu Trandafiri și a portalului „instagramabil” de lângă iaz – două intervenții care nu aduc suficientă valoare unui peisaj care are deja propria identitate.

Alpinariul poate fi o intervenție interesantă, dar poate fi relocat pentru a nu afecta caracterul memorial și contemplativ al zonei bustului lui Mihai Eminescu.

Soluția de vegetație propusă este excesiv de complexă și presupune costuri mari și întreținere specializată. Analiza arată inclusiv că 65% dintre exemplarele propuse sunt heliofile și riscă să fie slab adaptate condițiilor reale din parc. Recomandăm o soluție vegetală mai temperată, mai rezilientă și realistă pe termen lung.

Același principiu trebuie aplicat mobilierului și tehnologiei: bănci confortabile, rezistente și ușor de întreținut, în locul unor soluții complicate și costisitoare.

Considerăm inutile cele 23 de unități WiFi și punctele de încărcare pentru telefoane prevăzute în proiect și propunem eliminarea lor”, sunt argumentele specialiștilor.

Potrivit documentului, arhitecții și urbaniștii spun că Parcul Sub Arini nu are nevoie de cât mai multe intervenții, ci de unele potrivite. Ei solicită public revizuirea punctuală a proiectului, pornind de la observațiile profesionale prezentate, simplificarea sau eliminarea intervențiilor care aduc construcții, impermeabilizare și costuri de întreținere fără beneficii proporționale pentru parc, protejarea caracterului de pădure-parc al Parcului Sub Arini ca principiu central al reabilitării și continuarea dialogului cu specialiștii și comunitatea înaintea executării intervențiilor care mai pot fi modificate.

Semnatarii scrisorii subliniază că nu se opun investiției sau modernizării, ci își doresc ca fondurile publice să fie folosite pentru intervenții potrivite, care să protejeze identitatea istorică și naturală a locului. „Un proiect public nu devine mai slab atunci când profesioniștii îl critică argumentat și comunitatea cere să fie ascultată. Poate deveni mai bun”, se arată în document.

Scrisoarea deschisă a fost publicată online, iar locuitorii orașului sunt invitați să o semneze pentru a susține o reabilitare responsabilă, axată pe natură și pe nevoile reale ale comunității sibiene.