Pe scurt: Sute de credincioși au participat la târnosirea noii biserici din Păuca, unde Mitropolitul Ardealului a oficiat slujba și a oferit distincții celor implicați în ridicarea lăcașului.

Comunitatea parohială din Păuca, județul Sibiu, a sărbătorit târnosirea noii biserici cu hramurile „Nașterea Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei”, în Duminica a 18-a după Rusalii.

Potrivit Mitropoliei Ardealului, slujba de sfințire a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, în prezența unui număr mare de credincioși din localitate și din alte parohii, alături de oficialități și invitați.

Mitropolitul Laurențiu a târnosit noul locaș de rugăciune folosind apă sfințită și Sfântul și Marele Mir, după care a săvârșit rânduiala de sfințire a Altarului și a picturii interioare. Ulterior, a fost oficiată Sfânta Liturghie în noua biserică, alături de un sobor format din pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida, vicar mitropolitan, pr. Petru Toader Damian, protopopul de Săliște, preotul paroh Lucian-Toma Luca și alți slujitori ai Sfintelor Altare.

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Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane „Sfânta Treime” din Sibiu, dirijat de pr. lect. univ. dr. Dan Alexandru Streza.

Mitropolitul Laurențiu a vorbit despre simbolul corabiei și importanța harului

În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat semnificația Evangheliei citite la Sfânta Liturghie, referindu-se la Pescuirea minunată.

„Corabia în care a intrat Mântuitorul Hristos pentru a vorbi mulțimilor care stăteau pe malul lacului Ghenizaret simbolizează tocmai Biserica. Primele biserici construite au avut această formă de navă, iar Biserica, trup tainic al Domnului, este imaginată tot ca o corabie în care Îl avem pe Hristos drept Conducător al corabiei și noi suntem cei care călătorim cu această corabie pe drumul câștigării mântuirii”, a spus Mitropolitul Laurențiu.

Ierarhul a subliniat că minunea pescuirii arată că nu este suficientă doar pregătirea profesională, ci este nevoie și de harul lui Dumnezeu: „De foarte multe ori suntem lipsiți de posibilitatea de a ne împlini însușirile profesionale pe care le avem noi, dar în momentul în care ascultăm de voia lui Dumnezeu și Îl chemăm pe El în rugăciune, atunci Dumnezeu ne vine în ajutor”.

Distincții pentru ctitori, binefăcători și implicarea comunității

La finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Laurențiu a oferit distincții și diplome de cinstire ctitorilor și binefăcătorilor bisericii. Preotul paroh Lucian Toma Luca a fost hirotesit iconom stavrofor. Ordinul ctitoricesc „Mitropolit Ioan Mețianu” pentru laici a fost acordat domnului Niculae Dancu, primarul comunei Păuca, domnului Ciprian-Vasile Olinici, secretar de stat pentru culte, domnului Zaharia-Florin Alexandru, domnului Bogdan-Nicolae Dancu, domnului Michael-Adrian Staicu, domnului Octavian Nicolau și domnului Ionuț Rusu. Pentru clerici, ordinul a fost acordat pr. Marcel-Ioan Boloș, iar toți binefăcătorii au primit acte de cinstire.

Preotul paroh Lucian Toma Luca a mulțumit ierarhului pentru sprijinul acordat comunității din Păuca:

„Ceea ce părea imposibil oamenilor a devenit astăzi o minune împlinită sub ochii noștri. Îi mulțumesc Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu pentru sfaturile prețioase, pentru susținere, pentru rugăciune și pentru purtarea de grijă din acești ani. Înaltpreasfinția Voastră, vă sunt profund recunoscător pentru dragostea purtată față de mine și față de comunitatea noastră”.

Primarul comunei Păuca, Niculae Dancu, a apreciat eforturile tuturor celor implicați:

„Mă bucur că am fost omul care a unit credincioșii în acest sfânt proiect și mă bucur că l-am finalizat împreună cu dumneavoastră și cu mulți alții care astăzi nu sunt prezenți aici, dar cu gândul se află alături de noi. Doresc să mulțumesc Secretariatului de Stat pentru Culte care a înțeles importanța proiectului și ne-a sprijinit necondiționat și substanțial, Consiliului Județean Sibiu pentru alocări de sume în fiecare an, donatorilor, dar și păucenilor, pentru implicarea lor, fără de care nu ar fi fost posibilă ridicarea acestei biserici”.

Toți credincioșii prezenți au avut posibilitatea să intre în Sfântul Altar și să se închine la Sfânta Masă. Piatra de temelie a noii biserici din Păuca a fost sfințită și așezată de Mitropolitul Laurențiu în 2014, iar cu sprijinul Primăriei Păuca și al comunității parohiale, locașul a fost ridicat și înfrumusețat pentru a oferi un spațiu liturgic generos credincioșilor din localitate.

Un eveniment similar a avut loc și la Viile Sibiului, unde Mitropolitul Ardealului a săvârșit târnosirea unei noi biserici.

FOTO Costin Chesnoiu