UPDATE, ora 17:53: Un bărbat în vârstă de aproximativ 34 de ani a suferit un stop cardio-respirator, însă a răspuns manevrelor de resuscitare aplicate de salvatori, confirmă ISU Sibiu. Victima a fost preluată de elicopterul SMURD și este transportată la UPU Mureș.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Un bărbat a fost lovit de o mașină la Moșna. El este în stare gravă, motiv pentru care a fost solicitată intervenția unui elicopter SMURD.

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Accidentul s-a produs pe strada Principala din Moșna. La fața locului au fost mobilizate un echipaj SMURD, o autospecială de stingere, o ambulanță SAJ și elicopterul SMURD Târgu Mureș.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Principală din localitatea Moșna, un bărbat, în vârstă de 21 de ani, domiciliat în localitatea Chirpăr, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și ar fi acroșat un bărbat, în vârstă de 34 de ani, localnic, care se afla pe marginea părții carosabile. Bărbatul în vârstă de 34 de ani a suferit vătămări corporale și este evaluat de către echipajele medicale la fața locului. Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier”, a transmis IPJ Sibiu.

Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.

Traficul se desfășoară fără probleme majore.

Revenim cu detalii!