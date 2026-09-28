Un localnic din Cisnădie a sesizat Poliția Animalelor Sibiu cu privire la condițiile în care sunt ținuți doi pui de câine, unul dintre ei fiind un bichon ținut în curte, legat cu o sfoară, iar celălalt o cățelușă de aproximativ trei-patru luni, ținută în lanț.

Situațiile semnalate ar fi înregistrate în zona periferică a orașului Cisnădie, în apropierea cimitirului. Potrivit celui care a făcut sesizările, în ambele cazuri câinii au apă și hrană, însă condițiile în care sunt ținuți ridică semne de întrebare, mai ales în perspectiva sezonului rece.

„Cum este posibil să ții un pui de trei luni în lanț?”

Localnicul spune că a făcut două sesizări către Biroul pentru Protecția Animalelor Sibiu, după ce a observat situațiile celor doi câini.

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„Acum câteva săptămâni am făcut două sesizări la Poliția Animalelor Sibiu. Prima viza un pui de bichon, ținut legat cu o frânghie în curte, lângă o cușcă. La o altă adresă este o cățelușă de aproximativ trei-patru luni, ținută tot legată, de această dată pe lanț”, a relatat acesta.

Potrivit lui Claudiu, polițiștii s-au deplasat la una dintre adrese, însă proprietarii nu erau acasă.

„Ieri au venit cei de la Poliția Animalelor, însă proprietarii nu erau acasă. M-au căutat și pe mine, dar eram la serviciu, la o tură de 12 ore. Din ce am înțeles, verificările vor continua”, a spus localnicul.

Claudiu spune că a rămas nedumerit după ce i s-ar fi comunicat că un câine poate fi ținut legat dacă lungimea lanțului este suficient de mare.

„Mi s-a spus că un câine poate fi ținut pe lanț dacă acesta are o lungime de 20 de metri. Eu vreau să știu concret ce prevede legea. Cum este posibil să ții un pui de trei luni pe lanț? Chiar dacă lanțul este lung, vorbim despre un pui foarte mic”, a declarat acesta.

Bichon ținut afară, legat cu o sfoară

O altă situație semnalată este cea a unui bichon despre care Claudiu spune că este ținut afară, într-o cușcă, și legat cu o sfoară de zgardă.

„Pe mine m-a marcat când am văzut bichonul. M-am gândit: dacă tot și-a luat un astfel de câine, de ce să îl țină afară și legat? Este un câine sensibil, care nu ar trebui ținut în asemenea condiții. Cușca este una normală, din ce am văzut, nu este izolată, iar câinele este legat cu o frânghie și o curelușă la gât”, a spus acesta.

Localnicul susține că, deși animalul are acces la apă și hrană, problema este reprezentată de condițiile de adăpostire și de faptul că este ținut legat.

„Are apă și mâncare, nu spun că este lăsat fără hrană. Problema este că nu mi se pare că sunt condiții potrivite pentru un asemenea câine și, mai ales, pentru un pui. Nu vreau să mă gândesc ce se va întâmpla când va veni frigul, ploaia sau gerul. Orice câine ar trebui să aibă un loc corespunzător și căldură în timpul iernii”, a mai spus Claudiu.

„Cățelușa din cealaltă curte este într-o situație și mai rea”

Potrivit acestuia, în cazul celei de-a doua sesizări, situația ar fi și mai dificilă.

„Cățelușa din cealaltă curte este, din punctul meu de vedere, într-o situație și mai rea. Știu că are lanțul scurt și este foarte mică, are undeva la trei-patru luni. Are mâncare și apă, dar este ținută într-o cușcă de fier. Mă întreb ce se va întâmpla când va fi ger și cușca va îngheța”, a explicat Claudiu.

Acesta susține că în aceeași zonă ar mai fi existat și alte situații în care câini ar fi fost lăsați pe stradă.

„Am înțeles că acel bătrân ar mai fi lăsat pe stradă două cățelușe. Din vară mai are o altă cățelușă legată, iar puiul acesta este de aproximativ trei-patru luni. Am sesizat Poliția în urmă cu aproximativ o lună”, a mai declarat localnicul.

Poliția Animalelor Sibiu face verificări

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu confirmă existența unei sesizări cu privire la situația semnalată și precizează că sunt efectuate verificări.

Ana Mureșan, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, a transmis:

„La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu – Biroul pentru Protecția Animalelor, există o sesizare înregistrată cu privire la situația semnalată de dumneavoastră.

La nivelul Biroului pentru Protecția Animalelor Sibiu se efectuează verificări în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt.

În funcție de cele constatate în urma verificărilor, vor fi dispuse, dacă va fi cazul, măsurile legale care se impun.”

Deocamdată, autoritățile nu au comunicat rezultatul verificărilor efectuate la cele două adrese.

Cazul readuce în atenție obligațiile proprietarilor de animale privind asigurarea unor condiții corespunzătoare de adăpostire, hrană, apă și îngrijire, în special în cazul puilor de câine și al animalelor ținute permanent în exterior.