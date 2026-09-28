Pe scurt: Elevii din toată țara protestează împotriva uniformelor obligatorii, purtând haine negre la școală. Proiectul de lege urmează să fie votat în Camera Deputaților.

Consiliul Național al Elevilor a lansat un apel către elevii din întreaga țară să vină la școală îmbrăcați în negru luni, 28 septembrie 2026, ca formă de protest față de introducerea uniformelor școlare obligatorii.

Potrivit Economica.net, protestul vine după ce Senatul a adoptat proiectul de lege privind uniforma școlară obligatorie, în ciuda opoziției exprimate public de Consiliul Elevilor încă de la depunerea inițiativei.

Reprezentanții elevilor au criticat faptul că nu au fost consultați sau invitați la dezbateri pe marginea proiectului, deși li se cere să se conformeze noilor reguli.

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„Ni se pregătesc haine pe măsură, fără să fim întrebați. Se pare că, pentru decidenți, vocea elevilor contează mai puțin decât felul în care arată”, au transmis aceștia.

Consiliul Național al Elevilor a îndemnat elevii să poarte haine negre la școală, subliniind că „educația nu se repară la croitorie”.

„Ce putem face? Urmează votul decisiv în Camera Deputaților, deci încă le putem arăta că avem o voce. Dacă și tu crezi că uniforma obligatorie nu rezolvă problemele școlii românești, luni, 28 septembrie, vino îmbrăcat în negru la școală, în semn de protest. Da, alegem să purtăm aceeași culoare. Diferența? De data aceasta, noi alegem”, au mai transmis reprezentanții elevilor.

Senatul a aprobat proiectul de lege privind introducerea obligativității purtării uniformei școlare în învățământul preuniversitar de stat, cu 84 de voturi „pentru”, 18 „împotrivă” și patru abțineri.

Proiectul, inițiat de PSD, a fost dezbătut în Senat pe 21 septembrie și urmează să fie supus votului final în Camera Deputaților, care este for decizional.

Potrivit proiectului, se modifică și se completează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, instituindu-se obligația ca elevii să se prezinte la școală în uniformă școlară. Modelele, standardele tehnice și elementele componente ale uniformelor vor fi stabilite la nivelul fiecărei comunități școlare, iar unitățile de învățământ nu pot impune alte elemente vestimentare sau accesorii decât cele stabilite, cu excepția ecusonului cu denumirea școlii.

Achiziția uniformelor va fi gratuită sau subvenționată, cheltuielile urmând să fie acoperite din bugetele consiliilor județene, ale Consiliului General al Municipiului București, ale consiliilor locale sau din fonduri externe nerambursabile.

Inițiatorii proiectului susțin că introducerea uniformei școlare va contribui la combaterea discriminării și reducerea bullying-ului, va crește siguranța în școli și va întări sentimentul de apartenență la comunitatea școlară.

Mai multe detalii despre parcursul legislativ și argumentele inițiatorilor pot fi găsite în articolul Legea uniformelor școlare inițiată de Bogdan Trif a trecut de plenul Senatului.