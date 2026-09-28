Interstar Sibiu a reușit al treilea succes consecutiv în Liga 3 de fotbal feminin, după ce a câștigat duminică la Reșița, 5-1 cu Sporting Banat.
Echipa pregătită de Octavian Budică are un start bun în Liga 3 feminină de fotbal, în care a bifat trei victorii concludente din tot atâtea partide.
Sibiencele au câștigat detașat și la Reșița, unde au avut 5-0 de la pauză. S-a terminat 5-1 pentru Interstar, care își depune candidatura în lupta pentru primul loc.
Pentru sibience au marcat Chirilă 2 (minutele 1 și 42), Moga (minutul 12), Mărgărit (minutul 31) și M. Budică (minutul 38).
Sepsi Sf. Gheorghe și Interstar Sibiu au punctaj maxim după primele trei etape din serie și cel mai probabil se vor duela pentru promovarea în Liga 2. Celellate patru echipe din serie par că nu contează în această bătălie.
În etapa viitoare, Interstar va juca duminică, 4 octombrie, la Sibiu, cu SC Dinamo 1948.
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