Proiectul de exploatare a magneziului din zona Rășinari și de construire a unei instalații de procesare la Săliște continuă să provoace reacții puternice în comunitățile din Mărginimea Sibiului. După protestele și dezbaterile din ultimele zile, localnicii anunță noi întâlniri luni, 28 septembrie, la Săliște și Rășinari.

Potrivit informațiilor transmise de unul dintre inițiatorii demersului civic, oamenii din mai multe localități ale Mărginimii sunt așteptați luni, de la ora 15.00, la Primăria Săliște, pentru a-și exprima opoziția față de proiect și pentru a solicita clarificări privind investiția.

„Ne așteptăm să vină oameni astăzi, 28 septembrie, la ora 15, la Primăria Săliște din mai multe localități din Mărginime. Este important să fim aici și să ne facem auzită opoziția. Nu știm câți oameni vor participa, dar știm că există nemulțumire în mai multe comunități din zonă”, a transmis unul dintre semnatarii petiției.

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O altă întâlnire este programată la ora 17.00, la Căminul Cultural din Rășinari.

Peste 12.000 de semnături împotriva proiectului

Contestațiile față de proiect au crescut în ultimele zile. Dacă pe 23 septembrie inițiatorii anunțau că petiția împotriva investiției depășise 2.000 de semnături, datele transmise luni indică faptul că aceasta a ajuns la peste 12.000 de semnături.

Semnatarii solicită instituțiilor competente să analizeze cu atenție proiectul înainte de emiterea autorizațiilor și avizelor necesare.

Printre principalele preocupări exprimate se numără impactul asupra apei, aerului și solului, posibila prezență a unor minerale asbestiforme în roca ce urmează să fie exploatată, consumul de apă, substanțele chimice utilizate în procesare, gestionarea deșeurilor, traficul și efectele asupra agriculturii, zootehniei și turismului.

Comunitatea solicită, între altele, evaluări independente și o analiză cumulativă a întregului proiect – exploatarea de la Rășinari, transportul materiei prime și procesarea de la Săliște.

Consilierul local Nicu Streza ridică noi întrebări despre amplasamentul carierei

Consilierul local PSD din Rășinari, Nicu Streza, susține că, după analizarea informațiilor prezentate în presă, la televiziuni și pe site-urile publice, a identificat ceea ce consideră a fi amplasamentul exact al viitoarei cariere.

„Dragi rășinăreni, cei care doriți să semnați împotriva proiectului de mină, respectiv a carierei de la Rășinari, vă așteptăm astăzi în fața Căminului Cultural. Voi fi acolo, împreună cu echipa mea, pentru a strânge semnături și pentru a discuta mai multe detalii despre acest proiect și despre ceea ce urmează să se întâmple în comunitatea noastră”, transmite Nicu Streza.

Potrivit acestuia, cariera ar urma să fie amplasată pe Valea Muntelui, în zona Grui, și nu pe Valea Dobrii, așa cum a fost menționat în spațiul public.

Streza susține că drumul care traversează în prezent zona de fânețe de la Taragot și Fetoi ar urma să se afle în interiorul viitoarei exploatări și afirmă că, potrivit informațiilor prezentate într-o ședință de la Săliște, cariera ar urma să aibă nouă trepte.

Afirmațiile privind amplasamentul exact și configurația exploatării trebuie însă confruntate cu documentația tehnică oficială a proiectului și cu actele care vor fi depuse în cadrul procedurilor de autorizare.

Întrebări despre proprietarii terenurilor

Un alt subiect ridicat de consilierul local îl reprezintă situația juridică a terenurilor din zona indicată pentru exploatare.

Nicu Streza cere administrației locale clarificări privind proprietarii fânețelor și momentul în care acestea au fost cumpărate sau intabulate. El ridică, de asemenea, întrebări despre eventuale schimburi de terenuri.

Aceste afirmații reprezintă întrebări și suspiciuni exprimate public și necesită verificarea documentelor cadastrale și de proprietate înainte de a putea fi prezentate drept fapte.

Dacă uzina nu se face la Săliște, apar întrebări privind transportul minereului

Un alt punct ridicat în discuțiile din comunitate privește transportul minereului între carieră și instalația de procesare.

Proiectul prezentat de MPI Magnesium prevede transportul materiei prime inclusiv printr-un funicular electric și cu vehicule electrice. Dacă amplasamentul uzinei de procesare se va modifica sau dacă proiectul de la Săliște nu va fi aprobat, localnicii se întreabă ce soluție de transport ar fi utilizată și pe ce drumuri ar ajunge eventualele camioane.

Este o chestiune care va trebui clarificată prin documentația tehnică și prin procedurile de autorizare.

Localnicii cer răspunsuri privind apă, aer, sol și sănătate

Una dintre cele mai importante teme ale protestelor este protecția mediului.

În nota colectivă de protest, localnicii solicită o evaluare independentă a apelor de suprafață și subterane din zona Rășinari–Săliște și stabilirea unei baze de date privind calitatea apei, aerului și solului, astfel încât eventualele modificări să poată fi monitorizate ulterior.

Un alt subiect este reprezentat de posibilitatea existenței unor minerale asbestiforme în serpentinitul din zona exploatării. Comunitatea cere analize independente pentru a se stabili compoziția rocii și eventualele riscuri asociate lucrărilor de forare, excavare, concasare, măcinare și transport.

Este important de precizat că nici petiția și nici informațiile prezentate public până acum nu demonstrează că roca din Valea Dobra conține fibre de azbest care ar urma să fie eliberate în atmosferă. Compania afirmă, la rândul său, că în urma forajelor realizate în cadrul lucrărilor de explorare nu au fost identificate urme de azbest.

Tocmai de aceea, una dintre solicitările comunității este realizarea unor analize independente.

Ce spune compania despre proiect

Mineral Proiect Invest SA susține că proiectul integrat Rășinari–Săliște reprezintă o investiție de peste 400 de milioane de euro.

Compania a anunțat că exploatarea din Valea Dobra și instalația de procesare de la Săliște ar urma să formeze un lanț industrial integrat. În prima etapă sunt prevăzute produse precum MgO și Mg(OH)₂, iar ulterior compania ia în calcul dezvoltarea unei capacități pentru producerea magneziului metalic.

Potrivit informațiilor prezentate de MPI, instalația de la Săliște ar avea în prima etapă o capacitate de aproximativ 25.000 de tone de MgO/Mg(OH)₂ pe an, iar procesarea ar urma să se desfășoare într-un sistem închis, cu recuperarea și recircularea acidului clorhidric.

Compania susține că transportul minereului va include un funicular electric și o flotă de camioane electrice și afirmă că proiectul va fi dezvoltat etapizat.

Primăria Săliște: „Nu a fost concesionat niciun teren”

Primăria Săliște a transmis că, până în prezent, nu a fost concesionat niciun teren și nu a fost semnat niciun contract cu investitorul pentru construirea uzinei.

Administrația locală a precizat că proiectul urmează să fie analizat și supus dezbaterii publice, iar ulterior Consiliul Local va decide asupra oportunității construirii unei astfel de instalații la Săliște.

De asemenea, pentru avansarea proiectului sunt necesare mai multe etape administrative și de autorizare.

La Rășinari, primarul Bogdan Bucur a declarat că, deși compania a obținut licența de exploatare pentru perimetrul Valea Dobra, aceasta trebuie să parcurgă în continuare procedurile pentru obținerea certificatului de urbanism și a avizelor și autorizațiilor necesare, inclusiv cele de mediu.

Licența de exploatare a fost acordată în septembrie

MPI Magnesium a anunțat că a obținut în septembrie 2026 licența de exploatare pentru resursele de roci magnezitice din perimetrul Valea Dobra. Licența a fost acordată prin Ordinul nr. 529 din 3 septembrie 2026, publicat în Monitorul Oficial la 7 septembrie.

Obținerea licenței nu înseamnă însă că exploatarea poate începe imediat. Pentru realizarea efectivă a investiției sunt necesare mai multe aprobări, certificate și autorizații, inclusiv cele privind protecția mediului.

Miza pentru Mărginimea Sibiului

Dincolo de disputa privind exploatarea resursei minerale, comunitatea cere ca proiectul să fie analizat și prin prisma efectelor asupra modelului economic și social al Mărginimii Sibiului.

Localnicii solicită evaluări privind impactul asupra pășunilor, animalelor, agriculturii, producției de lapte și produselor lactate, apiculturii, turismului, proprietăților și locurilor de muncă existente.

În același timp, compania vorbește despre investiții de sute de milioane de euro și despre crearea de locuri de muncă. Conform datelor prezentate public, proiectul ar prevedea inițial 75 de locuri de muncă la uzina de procesare și 25 la carieră, cu posibilitatea extinderii până la 150 de angajați.

Pentru comunitate, întrebarea este însă dacă aceste beneficii pot fi evaluate separat de eventualele efecte pe termen lung asupra mediului și economiei locale.

Disputa intră în etapa documentelor

În acest moment, proiectul are licența de exploatare pentru perimetrul Valea Dobra, însă componentele investiției trebuie să parcurgă în continuare procedurile administrative și de autorizare.

Dezbaterea publică este departe de a se fi încheiat. Luni, 28 septembrie, localnicii se întâlnesc la ora 15.00 la Primăria Săliște, iar de la ora 17.00 la Căminul Cultural din Rășinari.

Mesajul transmis de inițiatorii protestelor este că vor continua să solicite informații, documente și evaluări independente înainte ca proiectul să avanseze.

„Vom continua să ne exprimăm punctul de vedere și să cerem ca vocea comunității să fie ascultată. Nu vrem să renunțăm la demersul nostru până când considerăm că lucrurile au fost clarificate și că se face dreptate”, a transmis unul dintre semnatarii petiției.