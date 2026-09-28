Pe scurt: Un conflict izbucnit la Șelimbăr s-a lăsat cu rețineri pentru violență, furt și distrugere. Poliția a intervenit și a dispus măsuri și pentru martori mincinoși.

Trei bărbați cu vârste cuprinse între 27 și 28 de ani, din Avrig și Sibiu, au fost reținuți de polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr pentru lovire sau alte violențe, distrugere, furt și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc pe 20 septembrie, în jurul orei 05:30, pe strada Doamna Stanca din Șelimbăr.

Conform informațiilor transmise de poliție, conflictul a izbucnit spontan între cei trei bărbați și două persoane din județul Argeș, un bărbat de 36 de ani și o femeie de 21 de ani. Cei trei ar fi agresat fizic victimele, iar în urma altercației, autoturismul bărbatului a fost avariat, iar mai multe bunuri ale acestora au fost sustrase.

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Potrivit surselor Ora de Sibiu, victimele au fost deposedate de o sumă de bani, dar și de un lanț din aur.

După incident, polițiștii au extins cercetările și au reținut ulterior alți doi bărbați, în vârstă de 19 și 28 de ani, din Gura Râului și Sibiu. Aceștia sunt acuzați de mărturie mincinoasă, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de toate persoanele implicate în acest caz.

Strada Doamna Stanca din Șelimbăr a mai fost scena unor incidente violente în ultimele luni. Un caz similar a avut loc în urmă cu aproximativ două luni, când doi bărbați au fost ridicați de poliție după o încăierare în plină zi, potrivit unui articol anterior din arhiva Ora de Sibiu.