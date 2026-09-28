Pe scurt: Prețurile din retail și industrie ar putea crește în următoarele luni, dar vânzările și producția rămân stabile, arată datele INS.

Managerii din comerțul cu amănuntul și industrie estimează că prețurile vor continua să crească în perioada septembrie-noiembrie 2026, însă nu se așteaptă la o creștere semnificativă a vânzărilor sau a producției, potrivit Mediafax, care citează datele Institutului Național de Statistică (INS).

Conform raportului INS, 33% dintre managerii chestionați din retail anticipează majorări de prețuri, în timp ce doar 1% se așteaptă la scăderi. Diferența dintre cele două categorii generează un sold conjunctural de +32%, unul dintre cele mai importante semnale din raport.

În același timp, comercianții nu prevăd o creștere a vânzărilor, cifra de afaceri fiind estimată ca stabilă, cu un sold conjunctural de -1%. Astfel, managerii nu anticipează o schimbare importantă a volumului activității, chiar dacă prețurile ar urma să urce.

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Pe piața muncii din retail, angajatorii estimează o creștere moderată a numărului de salariați, cu un sold conjunctural de +7%.

INS precizează că soldul conjunctural nu reprezintă procentul efectiv cu care se vor modifica prețurile sau vânzările, ci diferența dintre ponderea managerilor care anticipează o creștere și cea a celor care prevăd o scădere.

Prețurile cresc și în servicii și industrie, dar activitatea economică rămâne stabilă

În sectorul serviciilor, managerii estimează o creștere moderată a prețurilor de vânzare sau facturare, cu un sold conjunctural de +14%. Cifra de afaceri și numărul salariaților ar urma să rămână relativ stabile. Pentru prețurile lucrărilor din servicii, soldul conjunctural este de +33% pentru următoarele trei luni.

În industria prelucrătoare, managerii se pregătesc pentru prețuri mai mari la produsele industriale, soldul conjunctural fiind de +21%. Producția este estimată ca relativ stabilă, însă numărul salariaților ar putea scădea moderat, cu un sold de -6%.

Raportul INS oferă astfel o imagine pentru următoarele trei luni: activitatea economică ar urma să rămână în mare parte stabilă, însă presiunea asupra prețurilor persistă. În comerț, unde românii își cheltuie o parte importantă din veniturile curente, diferența dintre stabilitatea vânzărilor și așteptările de scumpire este unul dintre principalele semnale ale anchetei.

INS subliniază că aceste cifre reflectă percepția managerilor asupra direcției în care se va mișca un fenomen economic, nu evoluții măsurate sau procente efective de creștere sau scădere.