Pe scurt: Un exercițiu al Consiliului Județean Sibiu a arătat că sistemul poate rata copiii vulnerabili, chiar dacă aceștia ajung la toate instituțiile-cheie.

Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, a transmis luni, 28 septembrie 2026, un mesaj în care subliniază riscul ca un copil să fie pierdut de sistem, chiar dacă trece prin grija părinților, a școlii, a medicului și a poliției.

Potrivit postării pe Facebook, această concluzie a rezultat în urma unui exercițiu desfășurat la evenimentul Consiliului Județean Sibiu, organizat în parteneriat cu Programul ROMACT România, în perioada 24-25 septembrie 2026.

Daniela Cîmpean a explicat că exercițiul a avut ca scop testarea modului în care instituțiile locale colaborează pentru protecția copiilor aflați în situații vulnerabile. Scenariul a urmărit traseul unui copil care, deși ajunge să fie văzut de părinți, profesori, medici și polițiști, poate totuși să nu primească sprijinul necesar sau să nu fie identificat la timp ca fiind în pericol.

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Un copil poate trece de la părinți, la școală, la medic, la poliție. Și tot poate fi pierdut de sistem

„Un copil poate trece de la părinți, la școală, la medic, la poliție. Și tot poate fi pierdut de sistem. Asta a arătat exercițiul de la evenimentul Consiliului Județean Sibiu – Programul ROMACT România”, a transmis Daniela Cîmpean.

Programul ROMACT, la care face referire președinta Consiliului Județean, este o inițiativă europeană care urmărește să îmbunătățească incluziunea socială a comunităților vulnerabile, în special a celor de etnie romă, prin colaborarea între autorități și societatea civilă.

În cadrul evenimentului de la Sibiu, participanții au analizat modul în care instituțiile locale pot preveni cazurile de copii neglijați sau abuzați, punând accent pe comunicarea și cooperarea dintre diferitele structuri implicate.

Exercițiul a evidențiat faptul că, în lipsa unei comunicări eficiente și a unor proceduri clare de intervenție, există riscul ca un copil aflat în dificultate să nu fie ajutat la timp.

Daniela Cîmpean a subliniat importanța unor mecanisme de alertă și colaborare între școală, medic, poliție și familie, pentru a preveni astfel de situații.

Evenimentul a avut loc în perioada 24-25 septembrie 2026 și a reunit reprezentanți ai instituțiilor locale, ai programului ROMACT și membri ai comunității. Concluziile exercițiului vor fi folosite pentru a îmbunătăți procedurile de lucru și pentru a reduce riscul ca copiii vulnerabili să fie neglijați de sistemul de protecție socială.

Daniela Cîmpean a încurajat continuarea acestor exerciții și a dialogului între instituții, pentru a asigura o protecție reală a copiilor din județul Sibiu.