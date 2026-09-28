Pe scurt: Documente CNSAS arată că mii de români au reușit să fugă în Germania înainte de Revoluție, mulți dintre ei din județul Timiș. Sibiul avea cele mai multe cereri blocate.

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a publicat luni, 28 septembrie 2026, documente de arhivă care detaliază amploarea emigrării românilor în Republica Federală Germania în ultimii ani ai regimului comunist.

Potrivit Mediafax, între 1987 și 1989, zeci de mii de cetățeni, în special etnici germani, dar și români sau maghiari, au încercat să părăsească România socialistă, folosind orice mijloace pentru a ajunge în Germania de Vest.

În perioada 1987–1989, 47.123 de români au depus cereri pentru plecarea definitivă în R.F. Germania. Sub presiunea externă, regimul comunist a aprobat 35.486 de plecări, menținând un ritm controlat de aproximativ 12.000 de emigranți anual. În 1987 au plecat 12.175 de persoane, în 1988 – 12.744, iar în primele opt luni din 1989 – 10.147.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

La începutul lunii septembrie 1989, autoritățile comuniste aveau de soluționat 88.939 de cereri de plecare în străinătate, unele blocate încă din 1975.

Sibiul era epicentrul birocratic al emigrației, cu 28.658 de dosare blocate și 9.968 de aprobări oficiale, deținând recordul național la ambele capitole. Pentru o perspectivă asupra aparatului represiv local, CNSAS a publicat anterior și date despre câți securiști avea Sibiul înainte de Revoluție.

Metode de evadare și profilul fugarilor

Cea mai sigură metodă de evadare, potrivit CNSAS, era refuzul de întoarcere din călătorii sau tranzit. Astfel, 5.536 de români au reușit să rămână în străinătate. În 1988, regimul a blocat aproape toate vizele turistice, iar în 1989 au fost aprobate doar 368 de vize. Cei care nu aveau șanse la pașaport sau nu mai aveau răbdare au încercat să treacă ilegal granița, traversând fâșia sau Dunărea. Peste 2.243 de persoane au reușit să ajungă ilegal în Germania, peste 75% fiind bărbați, iar jumătate tineri între 19 și 30 de ani.

Județul Timiș s-a remarcat prin numărul mare de fugari: 1.138 de timișeni au reușit să ajungă în Germania de Vest. Dintre aceștia, 1.059 au rămas în străinătate după excursii. Printre cazurile celebre se numără membrii trupei Phoenix – „Ioji” Kappl, Erland Krauser și Ovidiu Lipan Țăndărică – care au fugit în 1977, ascunși în tobe, cu ajutorul lui Nicu Covaci. Covaci plecase din țară în 1976, iar după cutremurul din 1977 s-a întors și a organizat fuga colegilor săi.

Români prinși la graniță și migrația urbană

Nu toți cei care au încercat să fugă au reușit. 484 de români au fost prinși la graniță și arestați de grăniceri. Migrația urbană și intelectuală era reprezentată de București, care s-a situat pe locul al doilea la refuzul de întoarcere din excursii, cu 950 de cazuri.

Documentele publicate de CNSAS fac parte din dosarul A.C.N.S.A.S. Cab. I.V., vol. 48 (fond MapN, Cabinet Iulian Vlad, vol. 48). CNSAS precizează că majoritatea celor care au reușit să fugă erau muncitori.