Locuitorii municipiului Sibiu pot preda gratuit deșeurile periculoase din gospodărie între 5 și 9 octombrie 2026. Soma va amenaja zece puncte mobile de colectare, deschise între orele 9:00 și 17:00, câte o zi în fiecare zonă. Mai jos este programul pe cartiere.

Operatorul de salubritate Soma organizează a doua campanie de colectare a deșeurilor periculoase din 2026 în municipiul Sibiu. Campania se adresează persoanelor fizice și utilizatorilor casnici. Sibienii își pot aduce gratuit deșeurile la punctele publice supravegheate, în ziua alocată zonei lor.

Deșeurile menajere periculoase sunt cele generate în gospodării care, prin natura lor, nu trebuie colectate împreună cu deșeurile obișnuite. Printre acestea se numără bateriile, medicamentele expirate, agenții de curățare, uleiurile, vopselele și adezivii.

Medicamentele expirate se numără printre deșeurile acceptate la punctele de colectare Soma.

Programul punctelor mobile de colectare din Sibiu

În perioada 5-9 octombrie, cele zece puncte funcționează între orele 9:00 și 17:00. Fiecare punct este disponibil o singură zi, conform programului:

Luni, 5 octombrie

Hipodrom: Str. Gorăslău, bl. 2 – bl. 4.

Ștefan cel Mare / V. Aaron: Str. Ghe. Țițeica – Str. Măgura (în spatele complexului Ștefan cel Mare).

Marți, 6 octombrie

Lazaret / Gușterița: Calea Gușteriței – Str. Podului (sub viaduct).

Centru / Gară: Str. Regele Ferdinand (în spatele Autogării Transmixt).

Miercuri, 7 octombrie

Terezian: Str. Târgul Cailor.

Țiglari: Str. Țiglarilor (complex Țiglari).

Joi, 8 octombrie

Turnișor: Calea Turnișorului (lângă calea ferată).

Ștrand: Str. Sălajului (Dispensar).

Vineri, 9 octombrie

Valea Aurie: Str. Sibiel (Școala nr. 25).

Hipodrom: Str. Arieșului (în spatele complexului Cireșica).

Ce deșeuri pot fi predate

În această categorie intră deșeurile care conțin substanțe cu potențial periculos și nu pot fi colectate împreună cu deșeurile obișnuite, deoarece pot polua mediul sau prezenta riscuri pentru oameni și animale. Exemplele includ baterii și acumulatori uzați, medicamente expirate, agenți de spălare și curățare, uleiuri, lichide de frână și lubrifianți.

Soma mai enumeră următoarele tipuri de deșeuri:

pesticide, insecticide, substanțe pentru conservarea lemnului și îngrășăminte chimice;

stingătoare de incendiu;

lacuri și vopsele uzate;

grăsimi, ceară, cerneluri și toner;

cleiuri și adezivi;

combustibili;

acizi și baze;

doze de spray, recipiente sub presiune și agenți de răcire;

materiale textile contaminate, materiale de lustruire și ambalaje contaminate.

Mai multe detalii sunt disponibile pe somasibiu.ro sau la dispeceratul companiei, la numărul 0269 988.