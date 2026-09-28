Pe scurt: Curtea Bisericii Evanghelice din Ighișu Nou s-a umplut de culoare și voie bună la „Ziua Recoltei”. Producătorii locali și muzica populară au fost în centrul sărbătorii.

Primăria Municipiului Mediaș, prin Direcția pentru Cultură, a organizat duminică, 27 septembrie 2026, evenimentul „Ziua Recoltei” în satul aparținător Ighișu Nou, în curtea Bisericii Evanghelice.

Potrivit comunicatului transmis de instituție, manifestarea a reunit producători locali, meșteșugari și numeroși localnici într-un cadru festiv dedicat bogățiilor toamnei.

Participanții au avut ocazia să descopere legume proaspete, fructe, must, miere naturală și produse tradiționale pregătite de gospodarii din zonă. Organizatorii au subliniat că evenimentul a fost o oportunitate de a sprijini economia locală și de a promova munca producătorilor din Ighișu Nou și împrejurimi.

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Atmosfera a fost completată de un concert de muzică populară, care a adus bucurie și a animat curtea bisericii. Instrumentiștii și artiștii invitați au interpretat suite de dansuri și cântece tradiționale, iar mulți dintre cei prezenți s-au prins în horă, transformând evenimentul într-o adevărată sărbătoare a portului și folclorului românesc.

Primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman, a explicat de ce „Ziua Recoltei” a fost organizată la Ighișu Nou:

„În ceea ce privește acest eveniment, întrebarea tuturor a fost de ce îl organizăm în satul Ighișu Nou, iar răspunsul este unul foarte simplu: în primul rând, Ighiș înseamnă Mediaș. În al doilea rând, extrem de important, este acela că aici sunt producători locali, aici găsim produse bio.”

Edilul a mulțumit celor prezenți pentru participare și a remarcat vremea favorabilă:

„Vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre într-un număr atât de mare, sunt sigur că vor mai veni mulți oameni la acest eveniment. Vă doresc o zi cât mai frumoasă, Dumnezeu ne-a dat astăzi un soare atât de plăcut, la care nu ne gândeam la începutul săptămânii cu atâția nori pe cer. Astfel, avem toate premizele să ne bucurăm de o zi frumoasă împreună!”

Evenimentul de la Ighișu Nou continuă seria manifestărilor dedicate comunității locale și tradițiilor, după ce, în urmă cu o lună, sute de oameni au participat la tradiționala „Petrecere la Han” din Mediaș.

Potrivit Primăriei Municipiului Mediaș, astfel de evenimente vor continua să fie organizate pentru a susține producătorii locali și pentru a păstra vie tradiția în comunitate.