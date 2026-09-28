„Tosca”, „Nabucco” și „Rigoletto”, la Filarmonica de Stat în ediția aniversară Sibiu Opera Festival

Filarmonica de Stat Sibiu organizează, în perioada 28 septembrie – 16 octombrie 2026, cea de-a XXV-a ediție a Sibiu Opera Festival, cel mai longeviv festival de acest gen din România.

Ediția aniversară aduce la Sibiu artiști și ansambluri din țară și din străinătate și propune, pe parcursul a trei săptămâni, spectacole de operă și operetă, concerte, dans contemporan, evenimente dedicate copiilor, conferințe și recitaluri desfășurate inclusiv în spații neconvenționale.

Festivalul, lansat în anul 2001 de Filarmonica de Stat Sibiu, a ajuns la un sfert de secol de existență și continuă să își construiască programul în jurul artei lirice. La ediția din acest an sunt invitați artiști ai Teatrului Goldoni din Livorno, Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane și Corul Operei din Parma, alături de Opera Maghiară din Cluj-Napoca și Teatrul de Balet Sibiu.

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Comunicatul de presă al Filarmonicii de Stat din Sibiu

“Filarmonica de Stat Sibiu organizează, în perioada 28 septembrie – 16 octombrie 2026, cea de-a XXV-a ediție Sibiu Opera Festival, cel mai longeviv festival de gen din România. Ediția aniversară reunește la Sibiu artiști și ansambluri din țară și din străinătate și propune trei săptămâni de spectacole de operă și operetă, concerte, dans contemporan, evenimente pentru copii, conferințe și recitaluri în spații neconvenționale.

Ajuns la un sfert de secol de existență, festivalul continuă proiectul început în 2001 de Filarmonica de Stat Sibiu și construit, ediție după ediție, în jurul artei lirice. Anul acesta, publicul îi va întâlni la Sibiu pe artiștii Teatrului Goldoni di Livorno, Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane și Corul Operei din Parma, alături de Opera Maghiară din Cluj-Napoca și Teatrul de Balet Sibiu. Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu va fi, la rândul său, prezentă în programul care încheie ediția aniversară cu un concert alături de Corul Mixt al Filarmonicii de Stat Târgu Mureș.

Primele întâlniri cu publicul sunt dedicate celor mai tineri spectatori. În 28 septembrie, la Sala Thalia, studenții Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca au prezentat „Căsătorie la felinare”, opereta comică într-un act de Jacques Offenbach, iar în 29 și 30 septembrie, vor aduce pe scenă „Îndrăgostiții cu același nume”, spectacol inspirat de „Bastien și Bastienne” de Wolfgang Amadeus Mozart. Tot în aceste trei zile, muzica părăsește scena convențională prin Take an Opera Break. Arii din opere celebre vor putea fi ascultate la Aeroportul Internațional Sibiu, Autoklass, Spitalul de Psihiatrie, Primăria Municipiului Sibiu, Consiliul Județean Sibiu, Podul Minciunilor, Piața Habermann, Hotelul „Împăratul Romanilor”, Muzeul Național Brukenthal, Promenada Mall și pe Esplanada Filarmonicii.

Repertoriul liric deschide luna octombrie cu două titluri de Giacomo Puccini prezentate de Teatro Goldoni di Livorno. În 1 octombrie, „Suor Angelica”, în regia lui Daniel Andrei Găină, ajunge pe scena Sălii Thalia sub conducerea dirijorului Eric Lederhandler. Două zile mai târziu, publicul va regăsi universul dramatic al compozitorului italian în „Tosca”, în regia lui Guido Zamara, prezentat într-o versiune Opera Lite, cu Ricardo Casero la pupitrul dirijoral.

Între cele două spectacole, seara de 2 octombrie schimbă registrul și aduce muzica marelui ecran la Sala Thalia. Orchestra Teatro Goldoni di Livorno, condusă de Stefano Aiolli, interpretează în concertul „Cinema Italiano da Oscar” partituri de Ennio Morricone, Nino Rota, Nicola Piovani și Alan Silvestri, într-un program care trece prin coloane sonore din „The Mission”, „Once Upon a Time in America”, „Cinema Paradiso”, „The Godfather”, „La vita è bella” și „Forrest Gump”.

Giuseppe Verdi ocupă un loc important în cea de-a doua parte a festivalului. În 5 octombrie, Opera Maghiară din Cluj-Napoca prezintă la Centrul Cultural Ion Besoiu opera „Nabucco”, sub conducerea dirijorului Jankó Zsolt, în regia lui Anger Ferenc. Din 8 octombrie, centrul de greutate revine la Sala Thalia, unde Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane și Corul Operei din Parma vor fi prezente în trei seri consecutive. „Il trovatore” deschide seria, urmat de Gala Sibiu Opera Festival în 9 octombrie și de „Rigoletto” în 10 octombrie. La pupitrul dirijoral se va afla Stefano Giaroli, iar regia este semnată de Alessandro Brachetti.

Între aceste repere ale repertoriului de operă, în 7 octombrie, Sala Henry Selbing găzduiește „Întâia dragoste”, spectacol de artă sincretică construit în jurul poeziei lui Mihai Popean și al volumului cu același titlu. Cuvântul rostit, muzica și arta vizuală se întâlnesc într-o construcție scenică la care participă actrița Laura Vidan, pianista Zsuzsanna Bakos și artista plastică Adina Mazhar.

Ultimele zile deschid programul către dans și către forța expresivă a corului de operă. În 15 octombrie, Teatrul de Balet Sibiu prezintă la Centrul Cultural Ion Besoiu „Romeo și Julieta. Rock Story”, spectacol creat de coregraful Marcello Algeri pe muzica Queen, Tolga Kashif și Serghei Prokofiev. Ediția aniversară se încheie în 16 octombrie la Sala Thalia, cu două întâlniri ale Orchestrei Filarmonicii de Stat Sibiu: un concert educativ, programat dimineața pentru cei mici și concertul vocal-simfonic de la ora 19:00, alături de Corul Mixt al Filarmonicii de Stat Târgu Mureș.

Programul acestei ediții este completat de două conferințe moderate de jurnalistul și muzicologul Cătălin Sava, programate în 2 și 8 octombrie, de la ora 11:00, la Hotelul „Împăratul Romanilor”, unde dialogul despre operă și lumea scenei continuă dincolo de spectacole.

Programul complet este disponibil pe filarmonicasibiu.ro și în aplicația mobilă Filarmonica Sibiu.

Acțiunile Filarmonicii de Stat Sibiu sunt posibile cu finanțarea Consiliului Județean Sibiu.

Proiect cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu prin Agenda Culturală 2026.”