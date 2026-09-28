Pe scurt: Transportatorii avertizează că riscă amenzi pentru TollRo, deși aplicațiile nu funcționează corect. Parlamentul este presat să adopte rapid o lege de amânare.

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) solicită amânarea sancțiunilor pentru neplata TollRo, precum și eliminarea temporară a tarifului fix de 2.000 de lei, până la momentul în care sistemul electronic devine pe deplin funcțional.

Potrivit Economica.net, solicitarea vine în contextul în care Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că platforma TollRo va fi utilizată începând cu 1 octombrie 2026, după finalizarea etapei de testare începută la 15 septembrie.

COTAR atrage atenția că, deși rovinieta, tichetul de rută și tariful TollRo vor putea fi achitate doar prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică, aplicațiile necesare nu permit încă identificarea corectă a traseului sau efectuarea plății.

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Astfel, transportatorii riscă să fie amendați pentru o obligație pe care nu o pot îndeplini din motive independente de ei. Organizația subliniază că Parlamentul este chemat să voteze în regim de urgență un proiect de lege care să amâne aplicarea acestor sancțiuni.

„TollRo este noul sistem românesc de tarifare rutieră electronică pentru vehiculele comerciale grele (peste 3,5 tone), conceput să taxeze utilizarea drumurilor în funcție de distanța parcursă și performanța de mediu a vehiculului, în linie cu practicile europene”, se arată în comunicatul COTAR.

Organizația precizează că implementarea sistemului ar trebui făcută de un sistem care încă nu este funcțional, fiind în verificări până pe 15 octombrie, deși amenzile ar urma să fie aplicate de la 1 octombrie 2026.

Transportatorii susțin că toate asociațiile din domeniu solicită dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind amânarea sancțiunilor în procedură de urgență. COTAR argumentează că există suprapuneri legislative între Legea nr. 226/2023, care reglementează colectarea TollRo pentru vehiculele de peste 3,5 tone, și Legea nr. 170/2026, care stabilește datele introducerii sistemului la 31 august 2026, cu termene prorogate prin Legea nr. 103/2026 până la 1 octombrie 2026.

Organizația subliniază că inițiativa legislativă nu urmărește amânarea obligației de plată a taxei rutiere, ci protejarea transportatorilor de sancțiuni în perioada în care mijloacele de plată și evidență prezintă deficiențe.

COTAR amintește că CNAIR a solicitat Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, încă din 7 septembrie, prorogarea aplicării TollRo și a rovinietei până la 1 aprilie 2027, precum și corelarea termenului de interoperabilitate și suplimentarea posturilor necesare operării sistemului, însă până la 18 septembrie nu primise niciun răspuns.

Transportatorii atrag atenția că sistemul nu a ieșit din faza de pilotare, care a început pe 16 septembrie 2026 și durează minimum patru săptămâni, conform contractului. Chiar și în absența unor neconformități, pilotarea nu se poate încheia înainte de jumătatea lunii octombrie, scopul fiind identificarea deficiențelor ce trebuie remediate de prestator.

„CNAIR a declarat că nu va percepe un tarif obligatoriu printr-un sistem aflat în pilotare. Rezultă o necorelare evidentă, dacă legea permite, din 1 octombrie, aplicarea amenzilor pentru neplata unui tarif pe care administratorul nu îl poate colecta printr-un sistem recepționat și funcțional”, precizează COTAR.

Conducerea COTAR propune ca, între 1 octombrie 2026 și 31 martie 2027, dispozițiile privind contravenția și amenda pentru neplata TollRo să nu se aplice faptelor săvârșite în acest interval.

Transportatorii ar urma să continue să plătească TollRo pentru distanța parcursă care poate fi determinată și dovedită, iar perioada fără amenzi ar permite remedierea aplicațiilor, testarea cu utilizatori reali și finalizarea integrării dispozitivelor electronice OBU în camioane.

Probleme similare au existat și în alte țări, precum Olanda, unde s-a aplicat o măsură tranzitorie pentru a nu se aplica sancțiuni până la funcționarea completă a sistemului. COTAR susține că o soluție similară este necesară și în România, având în vedere că pilotarea și recepția calitativă nu sunt finalizate, iar integrarea OBU nu este încheiată.

Poziția CNAIR este că platforma TollRo va putea fi utilizată din 1 octombrie 2026, însă anterior a cerut Guvernului și Ministerului Transporturilor amânarea aplicării sistemului până la 1 aprilie 2027, în lipsa unei aplicații tehnice funcționale.

Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, a declarat că sistemul TollRo ar trebui să fie funcțional din octombrie, deoarece CNAIR a avut suficient timp pentru implementare.

Subiectul a generat reacții și în urmă cu câteva zile, când transportatorii au amenințat cu proteste din cauza TollRo, cerând amânarea sistemului sau suspendarea amenzilor.