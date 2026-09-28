Pe scurt: Participanții vor afla cum funcționează administrația locală și ce rol are un consilier, direct de la Sebastian Forir. Înscrierile sunt gratuite și deschise până luni seara.

Tineretul Social Democrat Sibiu organizează marți, 29 septembrie 2026, de la ora 18:00, cea de-a treia ediție a proiectului „Level Up”, cu tema administrației publice.

Proiectul „Level Up” a fost conceput pentru a oferi tinerilor acces la informații relevante și la discuții cu persoane cu experiență, într-un format interactiv și apropiat de realitatea cotidiană. Primele două ediții au abordat teme precum educația financiară, în luna iulie, și dependența și adicțiile, în luna august, cu participarea unui specialist în psihologie.

Redăm integral comunicatul de presă al PSD Sibiu

“Tineretul Social Democrat Sibiu continuă proiectul „Level Up”, dedicat educației, dezvoltării și implicării în comunitate. Cea de-a treia ediție a proiectului va avea ca temă administrația publică și se va desfășura marți, de la ora 18:00, la sediul PSD Sibiu, de pe strada Samuel von Brukenthal nr. 41.

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„Level Up” a fost gândit ca un proiect prin care participanții să aibă acces la informații utile și la oameni cu experiență, într-un format deschis, interactiv și cât mai apropiat de realitatea de zi cu zi.

Primele două ediții au abordat teme de interes. În luna iulie, participanții au discutat despre educație financiară, iar în luna august tema întâlnirii a fost dependența și adicțiile, cu perspectiva unui specialist din domeniul psihologiei.

Pentru cea de-a treia ediție, Tineretul Social Democrat Sibiu propune o temă la fel de importantă: administrația publică.

Cum funcționează administrația publică? Cine ia deciziile? Care este rolul unui consilier local? Ce atribuții are Instituția Prefectului și cum se raportează aceasta la serviciile publice deconcentrate? Sunt câteva dintre întrebările la care participanții vor putea găsi răspunsuri în cadrul întâlnirii.

La eveniment va participa Sebastian Forir, consilier local al Municipiului Sibiu, care va prezenta rolul și atribuțiile unui consilier local și modul în care acesta poate contribui la deciziile administrației locale.

De asemenea, Giubega Florian, președintele Tineretului Social Democrat Sibiu, va vorbi despre rolul Instituției Prefectului și relația acesteia cu instituțiile deconcentrate, pornind de la experiența sa în administrația publică.

„Cred că este important să înțelegem cum funcționează administrația publică și mecanismele prin care sunt luate deciziile care ne influențează comunitatea. Prin Level Up vrem să aducem în discuție teme concrete, informații utile și experiențe care pot contribui la o mai bună înțelegere a societății în care trăim. Educația înseamnă și să fim conectați la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și să înțelegem cum putem contribui la dezvoltarea comunității”, a declarat Giubega Florian, președintele Tineretului Social Democrat Sibiu.

Tineretul Social Democrat Sibiu consideră că educația civică și administrativă reprezintă o componentă importantă a dezvoltării unei societăți implicate, iar proiectul Level Up își propune să creeze, lună de lună, contexte de învățare, dialog și dezvoltare.

Participarea la eveniment este gratuită, iar înscrierile se pot face până luni, 28 septembrie, la ora 23:59, prin formularul disponibil aici: https://forms.gle/bQgcvJemq2up2VpX7

Sediul PSD Sibiu – Str. Samuel von Brukenthal nr. 41

Marți, ora 18:00

Înscrieri până luni, ora 23:59

Proiectul „Level Up” este realizat de Tineretul Social Democrat Sibiu și urmărește să aducă, lună de lună, teme relevante, informații utile și oameni cu experiență într-un cadru deschis dialogului și dezvoltării.” a transmis Giubega Gheorghe Florian – președintele Tineretului Social Democrat Sibiu