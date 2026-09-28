Un nou loc de promenadă în Sibiu: proiectul traseului pietonal de pe malul Cibinului în consultare la Mediu

Proiectul pentru amenajarea traseului pietonal pe malul stâng al râului Cibin a ajuns pe masa Agenției pentru Protecția Mediului. Viitoarea zonă de promenadă va oferi sibienilor un spațiu de relaxare dotat cu platforme de observare, zone pentru lectură și mii de metri pătrați de spațiu verde, fiind amenajată vizavi de actuala pistă de biciclete.

Proiectul pentru modernizarea malurilor Cibinului continuă cu o etapă birocratică importantă. Documentația tehnică, inclusiv memoriul de prezentare, a fost depusă recent spre avizare la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Sibiu.

Investiția Primăriei Sibiu își propune să creeze un culoar pietonal sigur, care să aducă locuitorii mai aproape de cadrul natural al apei, asigurând în același timp continuitatea circulației. Traseul, desfășurat exclusiv pe malul stâng, a fost gândit astfel încât să se integreze fluid în peisaj, având dotări moderne care respectă dinamica râului. Conform memoriului, nu se vor construi legături noi între cele două maluri, accentul fiind pus pe valorificarea spațiului existent.

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Trei tronsoane și facilități pentru relaxare

Traseul pietonal de-a lungul râului Cibin va fi amenajat între strada Gladiolelor și Șoseaua Alba Iulia.

Conform datelor din proiect, viitoarea zonă de promenadă va fi formată din trei tronsoane distincte, cu lungimi de aproximativ 807, 406 și, respectiv, 625 de metri. Peisajul noii rute pietonale va fi îmbogățit cu cinci platforme de observare care vor deschide perspective asupra cursului de apă. Sibienii se vor putea relaxa folosind băncile, șezlongurile și „căsuțele” concepute special pentru lectură, având la dispoziție și cișmele cu apă potabilă.

Pe secțiunile unde există risc de cădere, inclusiv în dreptul platformelor suspendate, se vor monta balustrade pe o lungime totală de 775 de metri. Proiectanții au optat pentru un design „suplu și transparent”, pentru a nu bloca priveliștea.

„În cele cinci sectoare în care malul este abrupt, spațiul disponibil este insuficient ori există arbori sau alte obstacole care nu pot fi ocolite printr-o alee pe sol fără intervenții importante, continuitatea pietonală va fi asigurată printr-un traseu suspendat. Lungimea cumulată a acestuia este de 205,33 m, iar suprafața construită de 669,58 m². Aleea suspendată va fi realizată pe o structură metalică ușoară, cu reazeme punctuale și suprafață de circulație din grilaj metalic, conform detaliilor de structură. Această soluție limitează intervențiile asupra taluzului și asupra sistemelor radiculare, permite trecerea faunei între partea superioară a malului și zona riverană și păstrează relația vizuală cu apa”, se arată în proiect.

Zeci de mii de metri pătrați de spațiu verde reabilitat

Abordarea ecologică a proiectului este un punct central în memoriul depus la Mediu. Intervențiile vor duce la reabilitarea a peste 18.600 de metri pătrați de spații verzi.

Deși lucrările ar putea necesita tăierea a cel mult zece arbori (operațiune ce se va face doar cu aprobare și strict dacă arborii nu pot fi salvați), compensarea este semnificativă: vor fi plantați 186 de arbori tineri. Dintre aceștia, 26 vor fi „arbori speciali”, folosiți ca repere vizuale în punctele de interes, iar 160 de arbori de parc vor fi grupați în pâlcuri cu aspect cât mai natural. Acestora li se vor alătura încă 400 de arbuști. Pe durata lucrărilor, copacii maturi păstrați pe traseu vor fi marcați și protejați.

Infrastructură rezistentă la viituri

Având în vedere că malul Cibinului prezintă porțiuni inundabile, arhitecții au stabilit ca toate elementele de mobilier să aibă forme simple, care să nu rețină apa sau aluviunile. Acestea vor fi ancorate în fundații capabile să reziste forței viiturilor.

„Prin adoptarea acestor sisteme se urmărește limitarea intervențiilor asupra malului la strictul necesar și utilizarea prioritară a unor soluții permeabile și vegetabile. Lucrările sunt necesare deoarece spațiile verzi și amenajările conexe pot fi expuse periodic variațiilor nivelului apei și inundării temporare, iar lipsa protecției ar putea conduce la eroziunea malului, pierderea solului vegetal, degradarea plantațiilor și afectarea funcționalității investiției”, potrivit proiectului.

Siguranța pe timp de noapte va fi asigurată printr-un sistem de iluminat arhitectural orientat strict spre alee și printr-o rețea de monitorizare formată din 56 de camere video.

Mai mult, prin acest proiect se va demola o supratraversare veche, metalică, ce a ajuns nefuncțională și inestetică. Totuși, se vor păstra intacte accesurile pentru utilajele care se ocupă de întreținerea râului și a Sistemului de Gospodărire a Apelor.

Proiectul presupune o investiție estimată la aproape 35 de milioane de lei (inclusiv TVA), bani ce ar urma să fie atrași din fonduri europene. Noul culoar pietonal va fi delimitat între Șoseaua Alba Iulia și strada Gladiolelor (zona podului de piatră), totalizând aproximativ 2 kilometri lungime, din care 1,7 kilometri reprezintă alei noi. Pentru a menține un aspect natural pe cei 3.400 de metri pătrați construiți, proiectanții prevăd folosirea unor materiale prietenoase cu mediul, precum lemnul stratificat (tip deck) pentru platformele de observare suspendate. Traseul va fi completat cu 11 zone de relaxare pavate cu piatră cubică, 6 pergole și 109 stâlpi de iluminat care vor asigura vizibilitatea și siguranța promenadei.