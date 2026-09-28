Un nou sport își face loc în programul copiilor din Sibiu: padelul. Dinamic, ușor de descoperit și jucat în echipă, acesta îi pune pe copii în mișcare încă de la primele schimburi de mingi. Cei mici și juniorii pot descoperi padelul într-un spațiu indoor, în grupe organizate pe categorii de vârstă, alături de antrenori și colegi de aceeași generație.

La IN7 Club, padelul este prezentat ca o activitate accesibilă și celor care nu au mai jucat tenis. Primele schimburi de mingi pot deveni astfel punctul de plecare pentru învățarea regulilor, a tehnicii și a modului în care se construiește un punct.

Grupe de padel pentru copii și juniori

Prin Alpha Sports Academy, copiii și juniorii se pot înscrie în grupe organizate în funcție de vârstă și nivel.

U9 este dedicată copiilor născuți în 2018–2019. Grupele au maximum șase participanți, iar antrenamentele pun accent pe coordonare, mișcare și învățarea prin joacă.

Pentru categoria U11, destinată copiilor născuți în 2016–2017, grupele au maximum patru participanți. Exercițiile urmăresc dezvoltarea tehnicii, poziționarea pe teren și cooperarea cu partenerul.

Juniorii cu vârste între 12 și 17 ani se antrenează, de asemenea, în grupe de maximum patru participanți. Antrenamentele includ exerciții de tactică, comunicare și situații întâlnite în timpul meciurilor.

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Când au loc antrenamentele și cât durează

O ședință de antrenament durează 60 de minute și poate avea loc o dată sau de două ori pe săptămână, în funcție de programul grupei.

Sezonul se desfășoară pe parcursul a 30 de săptămâni, între 14 septembrie 2026 și 6 iunie 2027. Pentru copii, intervalul principal al antrenamentelor este 14:00–18:00, iar grupa, ora exactă și data începerii sunt confirmate de academie în funcție de disponibilitate.

Șase terenuri indoor de padel în Sibiu

La IN7 Club sunt disponibile șase terenuri de padel indoor, ceea ce permite desfășurarea antrenamentelor și în sezonul rece.

Clubul dispune de terenuri ultra-panoramice, cu suprafață de joc Mondo Supercourt Premier X3, precum și de vestiare echipate.

Pentru părinți, spațiul include și o zonă de bar și lounge, unde aceștia pot petrece timpul în perioada în care copiii se află la antrenament. Astfel, IN7 Club propune un spațiu în care activitatea sportivă este completată de zone dedicate socializării și timpului petrecut împreună.

Plata în rate lunare, de la 259 de lei

Pentru categoria U9, un antrenament pe săptămână are un cost de 2.590 de lei pe sezon, cu terenul inclus.

Costul poate fi achitat în 10 rate lunare de câte 259 de lei, pentru perioada septembrie 2026 – iunie 2027. Ratele reprezintă modalitatea de achitare a costului sezonului și nu un abonament lunar independent.

În cazul înscrierilor făcute după începerea sezonului, calendarul plăților se stabilește împreună cu academia.

Cum îți înscrii copilul la padel în Sibiu

Programul complet, categoriile de vârstă și tarifele pot fi consultate pe pagina Alpha Sports Academy de la IN7 Club.

Pentru înscriere sau pentru a afla ce grupă se potrivește copilului, părinții pot transmite vârsta acestuia, experiența sportivă și intervalele preferate.

Pentru informații despre grupe, program și înscrieri, părinții pot lua legătura direct cu echipa IN7 Club la 0760 785 052 sau la adresa de e-mail padel@alphasportsacademy.ro. Antrenamentele au loc la IN7 Club, pe Calea Șurii Mari, în Sibiu, unde părinții pot afla detalii despre grupa potrivită și locurile disponibile.

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