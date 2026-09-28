Accidentul de luni dimineață, de pe autostrada A1, de lângă Cristian, s-a soldat, în final, doar cu pagube materiale. Cei doi bărbați duși la spital sunt în stare bună.
Doi bărbați, dintre care unul cu un traumatism cranian, iar celălalt cu multiple traumatisme, au fost transportați la spital, luni dimineață, în urma accidentului rutier produs pe A1, Sibiu – Sebeș, în zona localității Cristian.
În urma investigațiilor medicale efectuate în UPU Sibiu, s-a stabilit faptul că niciunul nu a fost rănit grav, motiv pentru care ambii bărbați au putut pleca acasă cu recomandări medicale.
Vă reamintim că accidentul s-a produs după ce un bărbat în vârstă de 67 de ani, din municipiul Sibiu, care conducea un ansamblu rutier pe direcția Sibiu-Sebeș, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi intrat în coliziune cu o autoutilitară oprită și semnalizată pe banda de urgență, ca urmare a unei defecțiuni tehnice. Autoutilitara era condusă de un bărbat în vârstă de 30 de ani, din Slimnic. În urma impactului, ansamblul rutier a părăsit partea carosabilă.
Citește detalii și vezi mai multe imagini, AICI.
Ultima oră
- Dosar penal pentru o deplasare ilegală cu mopedul. I s-a întâmplat unui tânăr din Sibiu acum 20 de minute
- Incident aviatic la Iași: pilot rănit după ce s-a prăbușit cu un avion ultraușor / foto acum 21 de minute
- Răsturnare de situație pentru scandalagiii de pe Doamna Stanca: judecătorul a luat o nouă decizie acum 28 de minute
- Adolescentul acuzat că a bătut un bărbat la Bazna nu mai este reținut acum 31 de minute
- Intervenție rară la Sibiu: medicii au înlocuit valva unui bărbat cu inima pe partea dreaptă acum 50 de minute