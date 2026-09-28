Accidentul de luni dimineață, de pe autostrada A1, de lângă Cristian, s-a soldat, în final, doar cu pagube materiale. Cei doi bărbați duși la spital sunt în stare bună.

Doi bărbați, dintre care unul cu un traumatism cranian, iar celălalt cu multiple traumatisme, au fost transportați la spital, luni dimineață, în urma accidentului rutier produs pe A1, Sibiu – Sebeș, în zona localității Cristian.

În urma investigațiilor medicale efectuate în UPU Sibiu, s-a stabilit faptul că niciunul nu a fost rănit grav, motiv pentru care ambii bărbați au putut pleca acasă cu recomandări medicale.

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Vă reamintim că accidentul s-a produs după ce un bărbat în vârstă de 67 de ani, din municipiul Sibiu, care conducea un ansamblu rutier pe direcția Sibiu-Sebeș, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi intrat în coliziune cu o autoutilitară oprită și semnalizată pe banda de urgență, ca urmare a unei defecțiuni tehnice. Autoutilitara era condusă de un bărbat în vârstă de 30 de ani, din Slimnic. În urma impactului, ansamblul rutier a părăsit partea carosabilă.

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