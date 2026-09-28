Pe scurt: Vremea se schimbă radical la începutul lui octombrie: după zile calde, ANM prognozează răcire și precipitații în aproape toată țara.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru perioada 28 septembrie – 11 octombrie, anunțând că temperaturile vor fi mai ridicate decât media la finalul lunii septembrie, urmate de o răcire la începutul lunii octombrie și de o creștere a probabilității de ploi după data de 3 octombrie.

Potrivit Mediafax, fiecare regiune a țării va resimți aceste schimbări, cu diferențe de la o zonă la alta.

Temperaturi peste normal la final de septembrie, răcire la începutul lui octombrie

În Banat, primele zile din interval aduc o vreme ușor mai caldă decât în mod obișnuit, cu temperaturi maxime între 21 și 25 de grade și minime de 7–9 grade. Spre sfârșitul primei săptămâni, se estimează o răcire, iar regimul termic va deveni apropiat de cel specific perioadei. După această răcire, nu sunt așteptate variații semnificative ale temperaturii. Probabilitatea de ploaie crește din 3 octombrie.

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În Crișana, valorile termice maxime vor fi între 20 și 24 de grade, cu cele mai mari temperaturi la sfârșitul lunii septembrie. Minimele se vor situa între 6 și 9 grade. Răcirea este așteptată la finalul primei săptămâni, iar ploile devin mai probabile după 3 octombrie.

Transilvania va avea o vreme ușor mai caldă decât în mod normal, cu maxime între 18 și 21 de grade și minime de 4–7 grade. O ușoară scădere a temperaturilor este estimată pentru sfârșitul primei săptămâni, urmată de o creștere ușoară, fără oscilații importante. Probabilitatea de ploaie crește după primele zile din octombrie.

În Maramureș, maximele vor fi între 19 și 21 de grade, iar minimele între 5 și 7 grade. Vremea va fi ușor mai caldă la începutul intervalului, apoi se va răci ușor, iar regimul termic va deveni apropiat de cel specific perioadei. Ploile sunt mai probabile după primele zile din octombrie.

Ploile devin mai frecvente după 3 octombrie, cu posibile ninsori la munte

În Moldova, sfârșitul lunii septembrie aduce vreme caldă, cu maxime între 16 și 21 de grade și minime între 5 și 10 grade. La începutul lunii octombrie se va răci, iar valorile termice vor scădea local sub cele specifice perioadei, apoi vor crește ușor. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată după primele zile din octombrie.

Dobrogea va avea la început temperaturi peste normal, cu maxime între 17 și 22 de grade și minime între 7 și 13 grade. Spre sfârșitul primei săptămâni este estimată o răcire, iar în a doua săptămână temperaturile vor crește ușor. Vor fi condiții de ploaie pe parcursul intervalului, la început slabe, apoi mai însemnate cantitativ.

În Muntenia, maximele vor fi între 19 și 22 de grade, iar minimele între 6 și 11 grade. Vremea va fi mai caldă la finalul lunii septembrie, urmată de o răcire la începutul lui octombrie, apoi temperaturile vor reveni la mediile multianuale. Probabilitatea de ploaie crește după primele zile din octombrie.

Oltenia va avea maxime între 20 și 24 de grade și minime între 7 și 10 grade. După o perioadă caldă la început, se estimează o răcire la finalul primei săptămâni, iar ploile sunt mai probabile după 3 octombrie.

La munte, valorile termice vor fi peste mediile multianuale în primele zile, apoi se va răci, iar în a doua săptămână se va încălzi ușor. Sunt așteptate ploi slabe izolate la finalul lunii septembrie și începutul lui octombrie, iar spre sfârșitul primei săptămâni precipitațiile se pot extinde. La altitudini mari, pot apărea perioade cu lapoviță și ninsoare.

Aceste estimări vin după o perioadă cu episoade de vreme severă în aceeași perioadă a anului trecut, când s-au înregistrat ploi torențiale și ninsori la munte.