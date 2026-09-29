Pe scurt: Află ce documente sunt necesare, cum se face decontarea și unde poți cumpăra abonamentul Tursib pentru studenți. Oferta nu include traseul turistic 22 și liniile metropolitane.

Studenții cu vârsta de până la 30 de ani, înscriși la zi la instituții de învățământ superior acreditate, pot beneficia de abonamente Tursib la prețul de 81 de lei.

Abonamentul se adresează exclusiv studenților la zi, inclusiv celor doctoranzi, cu condiția să nu fi împlinit 30 de ani. Pentru a achiziționa abonamentul, sunt necesare următoarele documente: carte de identitate (sau, în lipsa acesteia, certificatul de naștere sau pașaportul), o adeverință de la facultate sau carnetul de student vizat pe anul universitar în curs (pentru doctoranzi), precum și un document care să ateste schimbarea numelui, dacă este cazul, cum ar fi certificatul de căsătorie.

Abonamentul poate fi cumpărat direct de pe Portalul Tursib, pentru cei care preferă varianta online, sau din agențiile Tursib, pentru cei care doresc interacțiune directă. Pentru achiziția online, studenții trebuie să selecteze opțiunea „Ab. Student 30 zile intern” și să aleagă la câmpurile „UAT plecare” și „UAT sosire” municipiul Sibiu.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Abonamentul are o valabilitate de 30 de zile calendaristice și poate fi folosit pe toate liniile de transport public din interiorul municipiului Sibiu. Excepție fac traseul turistic 22 și traseele metropolitane, pe care acest tip de abonament nu este valabil. Pentru validare, cardul Tursib trebuie apropiat de aparatele galbene din autobuze.

Reprezentanții Tursib au precizat că pentru orice întrebări suplimentare, studenții pot contacta compania la adresa de e-mail relatiicupublicul@tursib.ro.

Oferta Tursib vine în completarea altor facilități de transport pentru studenți, cum ar fi transportul gratuit pentru studenții orfani, care beneficiază de trei tipuri de abonamente speciale.