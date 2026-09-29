Pe scurt: Polițiștii vor opri mașini pe autostrăzi și drumuri naționale pentru anchete de trafic. Șoferii vor răspunde la întrebări despre traseu, fără ca datele personale să fie colectate.

Șoferii din România care circulă pe autostrăzi, drumuri expres sau drumuri naționale vor putea fi opriți în trafic de polițiști și întrebați de unde au plecat, unde se îndreaptă, care este scopul călătoriei și ce transportă.

Potrivit Mediafax, acțiunea face parte din etapele de realizare a Anchetelor de Circulație Origine – Destinație pentru anul 2026, organizate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică.

Procesul se va desfășura pe întreaga rețea rutieră națională, în conformitate cu Instrucțiunile tehnice privind organizarea și efectuarea anchetelor de circulație Origine – Destinație. Reprezentanții CNAIR au precizat că obiectivele principale sunt determinarea curenților de trafic și a matricelor de mobilitate la nivel național, actualizarea bazelor de date ale Modelelor Naționale de Transport, fundamentarea studiilor de fezabilitate și analizelor tehnico-economice, precum și analiza cererii de transport de marfă și mărfuri specifice.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Acțiunea se desfășoară în puncte stabilite și la intervale orare fixe

Acțiunea va avea loc în puncte determinate prin metode statistice, în intervalele orare 08:00 – 12:00 și 14:00 – 18:00, conform unui calendar stabilit pentru anul 2026: 30 septembrie, 7 octombrie, 21 octombrie, 28 octombrie și 4 noiembrie. Vehiculele vor fi direcționate de polițiști pe o bandă de rezervă, parcare sau acostament consolidat, unde recenzorii vor adresa șoferilor un set de întrebări standardizate.

Formularul de anchetă va include întrebări despre originea și destinația cursei (exemple: București, Zalău, Suceava, Chișinău), scopul călătoriei (loc de muncă, turistic, acasă, transport comercial), precum și specificul transportului (tipul mărfii pentru autovehiculele de marfă sau numărul de pasageri pentru vehiculele de transport persoane).

Datele colectate sunt anonime și nu vizează identificarea șoferilor

CNAIR a transmis că toate informațiile solicitate sunt strict anonime. Nu vor fi înregistrate date referitoare la numărul de înmatriculare al vehiculului, identitatea conducătorului auto sau alte elemente de identificare personală. Procesul respectă integral Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).

Compania solicită șoferilor înțelegere și cooperare cu echipele din teren, astfel încât timpul de staționare să fie minim și fluxurile de trafic să nu fie perturbate.