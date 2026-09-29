Pe scurt: Călătorii spre Italia riscă întârzieri sau anulări de zboruri din cauza unei greve naționale a controlorilor de trafic. Sunt vizate inclusiv aeroporturile din Roma, Milano și Veneția.

Pasagerii care au programate zboruri spre sau dinspre Italia miercuri, 30 septembrie 2026, ar putea întâmpina întârzieri sau anulări, în contextul unei greve a controlorilor de trafic aerian.

Potrivit Mediafax, acțiunea sindicală va afecta toate cele 33 de aeroporturi din Italia și este programată să dureze patru ore, între 13:00 și 17:00, ora locală.

Printre aeroporturile vizate se numără cele din Roma, Milano, Napoli și Veneția, destinații folosite frecvent de pasagerii care călătoresc între România și Italia. Greva are caracter național și va afecta activitatea ENAV, compania responsabilă de gestionarea traficului aerian în Italia, în toate aeroporturile deservite.

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În aceste condiții, unele curse programate în intervalul protestului riscă să fie întârziate sau anulate. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice situația zborului direct la compania aeriană și la aeroport înainte de a pleca spre terminal. Pentru cei care au posibilitatea să își modifice călătoria, mutarea zborului într-un interval protejat poate reduce riscul ca planurile să fie afectate.

Legislația italiană garantează anumite intervale orare pentru zboruri

Legea din Italia prevede intervale orare protejate în timpul grevelor din transportul aerian. Zborurile programate între orele 07:00 și 10:00, precum și cele dintre 18:00 și 21:00 sunt garantate, potrivit presei britanice citate de Mediafax. De asemenea, anumite conexiuni aeriene cu insulele italiene sunt protejate. Pasagerii care pot alege să călătorească în aceste intervale au șanse mai mari ca zborul să nu fie afectat de grevă.

Situația exactă poate varia însă de la o cursă la alta, motiv pentru care pasagerii trebuie să urmărească notificările transmise de operatorul aerian. În cazul unei anulări, pasagerii trebuie să contacteze compania aeriană pentru variantele de redirecționare sau rambursare disponibile.

O grevă a controlorilor de trafic aerian este considerată, în mod obișnuit, o situație aflată în afara controlului companiei aeriene, ceea ce poate influența dreptul la compensația financiară. Totuși, operatorii aerieni au obligații de asistență față de pasagerii afectați, inclusiv în ceea ce privește mesele și, dacă este necesară o ședere peste noapte, cazarea.

Un nou protest anunțat pentru 16 octombrie în sectorul aerian italian

Un alt protest în sectorul aerian italian este programat pentru 16 octombrie 2026, când membrii echipajelor easyJet intenționează să intre în grevă timp de 24 de ore. Acest nou protest ar putea genera noi perturbări pentru pasagerii care călătoresc spre sau dinspre Italia.

Pentru mai multe informații despre grevele din sectorul aviatic italian, consultați și Alertă de călătorie pentru românii care merg în Italia: se anunță două zile de grevă.