Pe scurt:
Ambasadorul Austriei a venit la Sibiu pentru a discuta cu primarul Astrid Fodor despre proiecte comune și schimburi culturale. Vizita subliniază legăturile strânse dintre cele două comunități.
Primăria Sibiu a găzduit marți, 29 septembrie 2026, o întâlnire oficială între primarul Astrid Fodor și ambasadorul Austriei în România, Ulla Krauss-Nussbaumer.
Potrivit Primăriei Municipiului Sibiu, discuțiile au vizat menținerea și dezvoltarea relațiilor bilaterale, cu accent pe colaborarea economică și culturală dintre Sibiu și Austria.
La întâlnire a participat și Cristina Huber, viceconsul onorific al Austriei la Sibiu. Reprezentanții celor două părți au subliniat importanța unei colaborări cu tradiție, care s-a manifestat de-a lungul anilor prin schimburi culturale și, mai recent, prin proiecte de bune practici în domeniul Smart City.
Sibiul este înfrățit cu orașul Klagenfurt din Austria din anul 1996, iar parteneriatul a adus numeroase proiecte comune, în special în zona culturală. În ultimii ani, relația s-a extins și spre inițiative legate de dezvoltarea urbană inteligentă.
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