Aproape 1.400 de investigații gratuite pentru femeile din Sibiu și Porumbacu: bilanțul caravanei medicale

Campania de prevenție „Prevenția Salvează Vieți”, derulată de Fundația Renașterea în județul Sibiu, s-a încheiat pe 25 septembrie cu un bilanț de 488 de mamografii și 688 de teste HPV realizate în municipiul Sibiu. La acestea se adaugă cele 194 de mamografii efectuate în comuna Porumbacu, astfel că, în total, campania a însemnat 1.370 de investigații medicale gratuite.

Potrivit reprezentantei Fundației Renașterea, Andreea Mihăescu, bilanțul final al etapei desfășurate în municipiul Sibiu este de 488 de mamografii și 688 de teste HPV.

„În cadrul campaniei de la Sibiu, vă putem confirma numărul de investigații ca fiind următorul: 488 mamografii și 688 teste HPV”, a transmis Andreea Mihăescu, reprezentanta Fundației Renașterea.

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Aproape 1.400 de investigații gratuite în județul Sibiu

Caravana Fundației Renașterea a început campania la Porumbacu de Sus, unde Unitatea Mobilă a fost amplasată în apropierea școlii. În perioada 29 august – 4 septembrie, 92 de femei au beneficiat de mamografii gratuite.

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Ulterior, caravana s-a mutat la Porumbacu de Jos, în curtea dispensarului. Între 7 și 11 septembrie, aici au fost realizate alte 102 mamografii.

Astfel, numai în comuna Porumbacu, numărul total al mamografiilor a ajuns la 194.

Campania a continuat în municipiul Sibiu, unde, între 12 și 25 septembrie, două Unități Mobile ale Fundației Renașterea au fost amplasate în zona pietonală de la Shopping City Sibiu.

În cele două săptămâni, au fost realizate 488 de mamografii și 688 de teste HPV.

Bilanțul campaniei

Porumbacu de Sus: 92 mamografii

92 mamografii Porumbacu de Jos: 102 mamografii

102 mamografii Municipiul Sibiu: 488 mamografii

488 mamografii Municipiul Sibiu: 688 teste HPV

688 teste HPV Total investigații în județ: 1.370

Primele rezultate au apărut încă din prima zi

Interesul pentru campanie a fost vizibil încă din prima zi de scanări de la Porumbacu de Sus. La 31 august, până la ora 14:00, șapte femei beneficiaseră deja de mamografii gratuite.

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La momentul respectiv, reprezentanții caravanei spuneau că își doresc să ajungă la o medie de aproximativ 20 de paciente investigate în fiecare zi.

„Astăzi am început campania propriu-zisă, scanările. În zilele anterioare a fost logistica pusă în mișcare. S-a instalat mamograful. S-au făcut calibrările de rigoare. Azi a fost prima zi de scanări”, explica atunci Maria, reprezentanta Unității Mobile.

La finalul etapei din Porumbacu, obiectivul inițial a fost depășit în ceea ce privește numărul total de femei investigate: 194 de mamografii au fost realizate în cele două localități.

De la Porumbacu la Sibiu

Campania a fost lansată în contextul aniversării Andreei Esca, Ambasador al Fundației Renașterea de 25 de ani și persoană care are o legătură cu Porumbacu de Sus, unde și-a petrecut o parte din copilărie.

Inițiativa a fost derulată de Fundația Renașterea cu sprijinul NEPI Rockcastle, al administrației locale și, pentru etapa din municipiul Sibiu, al Shopping City Sibiu, în parteneriat cu Rețeaua de Sănătate Regina Maria.

La Porumbacu de Sus, organizatorii au pus accent nu doar pe efectuarea investigațiilor, ci și pe informarea femeilor cu privire la importanța prevenției. Evenimentul de lansare a avut parte inclusiv de muzică și momente artistice susținute de Ansamblul Folcloric Profesionist Cindrelul – Junii Sibiului.

Mesajul transmis de Fundația Renașterea a fost că accesul cât mai aproape de comunități poate încuraja femeile să facă investigațiile medicale preventive. (detalii aici)

Campania s-a încheiat pe 25 septembrie

Etapa din municipiul Sibiu s-a desfășurat între 12 și 25 septembrie, iar pe 25 septembrie caravana și-a încheiat campania locală.

În cele două săptămâni de la Sibiu, femeile au avut acces gratuit la mamografii, destinate femeilor de peste 40 de ani, precum și la testări HPV, disponibile femeilor de peste 18 ani, în condițiile stabilite de organizatori.

Bilanțul final transmis de Fundația Renașterea arată că, în cadrul campaniei desfășurate în municipiul Sibiu, au fost efectuate 1.176 de investigații, dintre care 488 de mamografii și 688 de teste HPV.

Dacă sunt incluse și cele 194 de mamografii realizate anterior în Porumbacu de Sus și Porumbacu de Jos, campania derulată în județul Sibiu ajunge la un total de 1.370 de investigații medicale gratuite.

Campania „Prevenția Salvează Vieți” a dus astfel serviciile de prevenție mai aproape de femeile din comunitățile sibiene, de la localitățile din comuna Porumbacu până în municipiul Sibiu.