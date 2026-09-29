Pe scurt: Porțiunea de autostradă dintre Sibiu și Sebeș, cu celebrul Viaduct Aciliu, încă le dă bătăi de cap șoferilor din cauza tasărilor și a lucrărilor repetate.

La zece ani de la redeschiderea circulației, tronsonul Cunța–Săliște al Autostrăzii A1 Nădlac–București continuă să ridice probleme majore din cauza denivelărilor persistente.

Potrivit Adevărul, segmentul de 22 de kilometri, inaugurat inițial în noiembrie 2014, a fost afectat rapid de probleme la terasament, ceea ce a dus la închiderea și demolarea unei porțiuni, urmată de reconstrucție și reluarea traficului în octombrie 2016.

În special în zona Amnaș–Cunța, șoferii întâmpină și în prezent denivelări semnificative ale carosabilului, fiind nevoiți să reducă viteza pe mai mulți kilometri. Cele mai afectate porțiuni se află de o parte și de alta a Viaductului Aciliu, unde șoseaua prezintă tasări structurale și văluriri ale asfaltului, punând la încercare suspensiile și stabilitatea vehiculelor la viteze mari.

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Administratorii autostrăzii au impus restricții de viteză de 100 km/h și au instalat indicatoare de avertizare pentru a preveni accidentele.

Chiar dacă s-au efectuat lucrări repetate de reparații și frezări pentru a atenua denivelările, specialiștii citați de publicație arată că terenul instabil continuă să se miște subtil, generând tasări asimetrice. După trecerea viaductului spre Sibiu, șoferii traversează o porțiune de debleu afectată și ea de denivelări, unde se mențin restricțiile de viteză.

Versanții de pe marginea autostrăzii, acoperiți acum cu arbori și vegetație, contribuie doar parțial la stabilizarea solului argilos, fără a elimina complet riscul alunecărilor de teren de la adâncime. Zona rămâne o provocare pentru echipele de întreținere, iar aspectul s-a schimbat față de perioada de șantier din 2014, însă problemele structurale persistă.

Viaductul Aciliu impresionează prin dimensiuni, dar are nevoie de reparații majore

Viaductul Aciliu, cel mai înalt viaduct rutier din România, are o lungime de 1.100 de metri, 14 deschideri de 78 de metri fiecare și piloni de susținere implantați la 40 de metri adâncime. Deși este mai puțin afectat de denivelări, expertizele tehnice din 2023 au semnalat o stare avansată de degradare, cu fisuri noi și extinderea celor vechi, precum și urme de mișcare la amortizoarele seismice, în urma cutremurelor resimțite în zona Sibiului în februarie 2023.

În februarie 2025, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a solicitat acordul de mediu pentru reabilitarea viaductului, o investiție estimată la 66,5 milioane de lei, cu o durată de execuție de 22 de luni. Proiectul prevede lucrări la suprastructură, pile, culee și racordarea cu terasamentele, circulația urmând să fie menținută, dar cu închideri parțiale sau limitări de viteză în anumite etape.

Acest segment de autostradă a intrat în șantier în 2011, contractul fiind atribuit companiei italiene Salini–Impregilo pentru 182,9 milioane de euro. Inițial, finalizarea era programată pentru 2013, dar alunecările de teren din zona Aciliu au impus modificări de proiect, inclusiv săparea unui debleu de aproape 50 de metri și prelungirea viaductului spre Sebeș cu aproape un kilometru.

Istoricul problemelor și perspectivele pentru autostrada A1

Autostrada a fost inaugurată la 14 noiembrie 2014, însă la doar câteva zile, constructorii au revenit pentru a repara fisurile și denivelările apărute în asfalt. În septembrie 2015, Compania de Autostrăzi a decis demolarea completă a unui segment de peste 200 de metri, iar contractul cu constructorul a fost reziliat în ianuarie 2016 din cauza calității slabe a lucrărilor. Statul român a finalizat ulterior lucrările în zona afectată, iar în octombrie 2016 lotul a fost redeschis circulației.

De atunci, au continuat să fie semnalate fisuri și denivelări pe tronsonul cu teren instabil, dar fără a se mai ajunge la închiderea completă a autostrăzii. În 2024, CNAIR a atribuit un contract pentru noi intervenții la viaduct, după ce expertizele au arătat o evoluție negativă la toate palierele constructive.

Autostrada A1 Nădlac–București, din care face parte segmentul Cunța–Săliște, este cea mai lungă din România, planificată încă din anii ’60 pentru a lega Capitala de frontiera de vest. Primul tronson, București–Pitești, a fost finalizat în 1972, iar ulterior au fost construiți peste 400 de kilometri.

Mai rămân de executat aproximativ 87 de kilometri, în special pe Valea Oltului și între Margina și Holdea, unde lucrările sunt complexe și includ tuneluri și viaducte spectaculoase.

Un articol detaliat despre reparațiile recente pe această autostradă poate fi consultat aici: Peste 50 milioane lei pentru mai puțin de un kilometru: Bucata cu „valuri” din autostrada Sibiu – Sebeș intră în reparații.