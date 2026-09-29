Pe scurt: Polițiștii din Sibiu au prins un bărbat căutat de autoritățile franceze. Acesta a fost încarcerat după ce a fost prezentat procurorilor.

Un bărbat de 45 de ani din Șeica Mare a fost identificat și reținut de polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Axente Sever, la data de luni, 28 septembrie 2026.

Potrivit IPJ Sibiu, acesta era urmărit internațional în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile judiciare din Franța.

Bărbatul era căutat pentru comiterea unei infracțiuni contra ordinii și siguranței publice.

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După ce a fost depistat, polițiștii l-au condus pe bărbat la sediul unității pentru audieri și verificări suplimentare. Ulterior, acesta a fost prezentat procurorului de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia.

Procurorul a emis o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, iar bărbatul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Sibiu, unde va rămâne până la clarificarea situației sale juridice.

Acțiunea polițiștilor din Axente Sever vine la scurt timp după alte intervenții în zonă, cum ar fi incendiul la Șeica Mare raportat cu o zi înainte.