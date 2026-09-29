Bărbatul în vârstă de 30 de ani, cercetat pentru uciderea Valentinei Ioana Tănăsie, tânăra găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt, s-a prezentat la Poliția din St. Gallen, Elveția. Acesta era căutat după ce Tribunalul Vâlcea a dispus arestarea sa preventivă în lipsă.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, bărbatul s-a prezentat la poliția elvețiană în seara zilei de 28 septembrie 2026, în jurul orei 23:00.

Acesta se află în custodia autorităților din Elveția și urmează procedurile legale necesare pentru predarea către autoritățile române.

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“Bărbatul de 30 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor, în cazul tinerei de 28 de ani, și față de care a fost dispusă arestarea preventivă în lipsă, s-a prezentat, la data de 28 septembrie 2026, în jurul orei 23:00, la Poliția din Saint Gallen, Elveția.” a transmis IPJ Vâlcea

Bărbatul este Gheorghe Vlăduț Băltățeanu, în vârstă de 30 de ani, cercetat pentru omor după moartea Valentinei Ioana Tănăsie, în vârstă de 28 de ani. Tribunalul Vâlcea a emis anterior pe numele lui un mandat de arestare preventivă în lipsă, iar acesta a fost dat în urmărire.

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Valentina a fost găsită moartă într-o valiză pe râul Olt

Cazul a început pe 22 septembrie, când o persoană aflată la pescuit a observat o valiză care plutea pe râul Olt, în zona barajului Ionești, județul Vâlcea. După ce bagajul a fost adus la mal, în interior a fost descoperit trupul unei femei.

Victima a fost identificată ulterior drept Valentina Ioana Tănăsie, în vârstă de 28 de ani, din Filiași, județul Dolj. Tânăra locuia în județul Vâlcea împreună cu bărbatul de 30 de ani.

Necropsia a stabilit că Valentina a avut parte de o moarte violentă. Potrivit informațiilor făcute publice de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, decesul s-ar fi produs pe 21 septembrie, în urma unui șoc traumatic și hemoragic.

Anchetatorii au identificat două leziuni traumatice la nivelul capului, cinci coaste rupte, precum și alte leziuni. Procurorul Adrian Vrăbete, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, a precizat că leziunile ar fi fost provocate prin lovirea cu corpuri dure, cu un obiect ascuțit și prin comprimare toraco-abdominală.

Anchetatorii au găsit pete suspecte în locuința celor doi

În urma unei percheziții efectuate la locuința în care stăteau cei doi, criminaliștii au descoperit pe o saltea mai multe pete brun-roșcate, despre care anchetatorii au precizat că urmează să fie analizate pentru a se stabili dacă sunt urme de sânge și cui îi aparțin.

Bărbatul nu a mai fost găsit la domiciliu după descoperirea cadavrului. Din informațiile strânse în primele zile ale anchetei a rezultat că acesta ar fi părăsit România înainte ca trupul Valentinei să fie descoperit.

Conform anchetei, un prieten l-ar fi transportat spre Ungaria, după ce bărbatul i-ar fi spus că are probleme cu mașina. Persoana respectivă a fost ulterior audiată ca martor, iar datele disponibile la acel moment nu indicau că ar fi cunoscut motivul real al deplasării.

Procurorii au pus în mișcare acțiunea penală față de Gheorghe Vlăduț Băltățeanu pentru omor, iar Tribunalul Vâlcea a dispus arestarea preventivă în lipsă. Poliția Română l-a dat apoi în urmărire pentru punerea în executare a mandatului.

După mai multe zile în care a fost căutat, bărbatul s-a prezentat în seara de 28 septembrie la Poliția din St. Gallen, Elveția.

Autoritățile române au transmis că acesta se află în custodia autorităților elvețiene și că sunt urmate procedurile legale pentru predarea sa în România.

Cercetările în dosarul privind moartea Valentinei continuă, iar împrejurările exacte în care a fost comisă fapta urmează să fie stabilite de anchetatori. Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție.