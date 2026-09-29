BMW-ul unui sibian, în Top 10 la unul dintre cele mai spectaculoase show-uri auto din Europa. A făcut furori la Budapesta: „Sincer, nu m-am așteptat” / foto video

Un pasionat de mașini din Sibiu a ajuns în Top 10 la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente auto din Europa. Liviu Muntenuș a participat, în premieră, la RS Event Budapesta, un show care a adunat aproximativ 300 de automobile, de la mașini de tuning și supercaruri până la modele clasice, mașini de curse și bolizi NASCAR. A mers cu un BMW M2 CS pe care l-a transformat radical, fără să pornească însă cu gândul că va câștiga vreun premiu.

Pentru Liviu, povestea nu începe la Budapesta și nici măcar cu BMW-ul care a atras atenția juriului. Începe cu mult mai devreme, în copilărie.

„Pasiunea pentru mașini este de când mă știu. Nu pot să spun că a existat un moment anume care a declanșat-o. Pur și simplu, de când mă știu mi-au plăcut mașinile. Tot ceea ce fac astăzi are legătură cu ele – jobul, proiectele, comunitatea pe care am construit-o.”

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

De la primul BMW modificat la o pasiune transformată în business

În 2008, Liviu și-a cumpărat primul BMW ușor modificat. Era începutul unei pasiuni care avea să crească de la an la an.

La început, modificările erau simple și adaptate posibilităților de atunci. În paralel, Liviu a început să organizeze în Sibiu evenimente dedicate pasionaților de mașini, sub numele Genele Tuning Show.

„În 2008 am avut primul BMW pe care am început să îl modific. Erau lucruri simple, pentru că eram la început. Am organizat și câteva evenimente în Sibiu, evident la o scară mult mai mică decât ceea ce vedem astăzi la marile show-uri.”

Din 2015, pasiunea a început să se împletească și cu activitatea profesională.

„Mi-am dat seama că pot să fac și business din pasiunea asta. Poate nu îmi permit toate mașinile pe care mi le doresc, dar am avut și am posibilitatea să le văd, să lucrez la ele, să le conduc sau pur și simplu să stau lângă ele. Pentru mine, faptul că pot să am acces la astfel de mașini este o mare bucurie.”

Astăzi, activitatea lui se concentrează pe protejarea și personalizarea automobilelor.

„Noi nu facem service în sensul clasic și nu reparăm mașini. Le protejăm și le facem mai frumoase și mai aparte. Le schimbăm culoarea, aplicăm folii de protecție, montăm jante și diferite accesorii. Practic, încercăm să le dăm o identitate proprie.”

M5-ul care „a rupt internetul”

Unul dintre proiectele care i-au adus cea mai mare vizibilitate în comunitatea auto internațională a fost BMW M5 G90.

Liviu spune că a avut ocazia să primească prima mașină din lume din acest model, în prima zi de livrări, pe 4 octombrie 2024. A ridicat automobilul de la Viena, Austria fiind una dintre primele țări în care au fost făcute livrările.

Și povestea începe și mai interesant: Liviu spune că a comandat mașina înainte să știe cum va arăta și cât va costa.

„Am comandat-o înainte să aflu cum arată și cât costă. A fost o experiență extraordinară să primesc prima mașină din lume din acest model.”

M5-ul a devenit rapid un proiect urmărit de comunitatea auto și a ajuns să atragă atenția inclusiv unor nume cunoscute din lumea internațională a entertainmentului.

„M5-ul a fost mașina care a rupt internetul. Mi-au scris mulți oameni datorită acestei comunități și am legat foarte multe prietenii de-a lungul timpului datorită mașinilor. Mașina a fost apreciată inclusiv de Scott Disick și Nicky Jam.”

Faptul că automobilul se afla printre primele exemplare livrate în lume a făcut ca acesta să devină și un punct de interes pentru producători de componente aftermarket.

„Fiind prima livrată, cei de la KW Suspensions au vrut să dezvolte în Germania suspensia KW V4 pentru mașina asta. Au venit și producători de elemente din carbon din Marea Britanie să scaneze mașina, pentru a putea dezvolta și produce bodykit-uri pentru ea.”

M5-ul a primit și modificări importante de performanță, ajungând la 1.017 cai putere.

„A fost și prima modificată la 1.017 cai putere. Este un număr impresionant, mai ales că vorbim despre o mașină care și în configurația ei standard este extrem de rapidă.”

M2 CS, mașina cu care a ajuns în Top 10 la Budapesta

După experiența cu M5-ul, Liviu a venit la Budapesta cu un alt proiect special: un BMW M2 CS.

Mașina a fost cumpărată în luna martie, iar modificările au început practic din prima zi.

„Din momentul în care am comandat mașina am început să pregătesc proiectul. Când a ajuns la mine, aveam deja jantele, suspensia și o parte dintre elemente pregătite. Am început să lucrez la ea imediat.”

Transformarea a fost una radicală. Pentru montarea kitului widebody, caroseria a fost modificată și tăiată pentru a face loc noilor elemente.

„Am tăiat foarte mult din mașină. A trebuit să modificăm aripile pentru a putea monta bodykit-ul widebody, care o face mult mai lată. Pentru mulți a fost greu de înțeles de ce aș face asta unei mașini noi. Dar exact asta mi-am dorit: să fie diferită.”

Proiectul a durat aproximativ patru-cinci luni.

„Mașina era nouă. În mod normal, ai tendința să o păstrezi exact așa cum a ieșit din fabrică. Eu am ales să o transform. Nu pentru un premiu și nu pentru competiție, ci pentru că îmi place să am mașinile diferite și să le personalizez după gustul meu.”

„Nu mi-am construit mașina pentru a câștiga”

La Budapesta, însă, proiectul a fost remarcat de un juriu format din cinci oameni cu experiență în domeniu.

Competiția a fost una puternică, iar în cadrul evenimentului au fost expuse aproximativ 300 de mașini.

„Au fost foarte multe mașini excelente, din toate punctele de vedere. Mașini în care s-a muncit foarte mult, cu investiții importante, făcute de oameni care sunt de foarte mult timp în domeniu și știu exact ce fac. Eu chiar le-am apreciat.”

Juriul a ales un Top 10, fără clasamentul tradițional cu locurile 1, 2 și 3. BMW-ul lui Liviu s-a aflat printre cele zece proiecte selectate.

Pentru sibian, rezultatul a venit ca o surpriză.

„Sincer, nu m-am așteptat. Nu mi-am construit mașina pentru a câștiga ceva și nu m-am dus cu gândul să concurez. Nu pot să spun că am investit în ideea de a câștiga. Îmi place pur și simplu să am mașini diferite și să le personalizez pe placul meu.”

Printre membrii juriului s-a aflat și Adrian, unul dintre oamenii implicați în Ultrace, marele eveniment auto din Polonia la care Liviu participase în luna iulie.

Ultrace a fost, de altfel, primul eveniment internațional important la care sibianul și-a prezentat mașina.

„Orice producător face mașina pentru un public cât mai larg”

Pentru Liviu, modificarea unei mașini noi nu înseamnă că automobilul este „stricat”, ci că primește o identitate pe care producătorul nu o poate oferi din fabrică.

„Orice producător gândește o mașină pentru un public cât mai larg. Trebuie să fie ușor de vândut și să placă unui număr cât mai mare de oameni. De aceea nu poate fi personalizată extraordinar. Noi putem să intervenim și să o facem mai aparte, fie din punct de vedere estetic, fie din punct de vedere al performanței.”

Inclusiv la M2 CS, care vine deja cu o suspensie foarte performantă, Liviu a găsit o variantă pe care o consideră superioară.

„BMW spune despre suspensia de pe această mașină că este foarte performantă. Eu am ales o variantă și mai performantă, KW V4, care o face mai stabilă și mai precisă.”

De la Renault Megane la BMW-urile care ajung pe scenele internaționale

Prima mașină a lui Liviu a fost un Renault Megane din 2000. La scurt timp a ajuns însă la BMW-ul pe care și-l dorea: un Seria 3 E46.

Astăzi, una dintre mașinile sale de suflet este un BMW Seria 3 E36, pe care l-a recondiționat și îl păstrează exclusiv ca proiect.

„E36-ul este o mașină pe care o păstrez strict. Nu o folosesc ca mașină de zi cu zi. Am mașinile cu care merg la evenimente și am și o mașină daily, neinteresantă, dar mă bucur maxim de drumurile zilnice fie prin oraș, zi de zi cu munca, fie la drum lung.”

Pasiunea care se transmite mai departe

Pasiunea lui Liviu pentru mașini pare să se transmită și mai departe, în familie. Fiul său este deja atras de lumea automobilelor și, la doar șapte ani, a avut ocazia să conducă, în cadru legal, atât karturi, cât și mașini.

„Băiatul meu este foarte pasionat de mașini. La șapte ani a condus, în cadru legal, atât karturi, cât și mașini. Se pare că începe să prindă și el gustul pentru lumea asta și, într-un fel, îmi calcă pe urme.”

În tot acest parcurs, Liviu spune că are parte și de sprijinul soției sale, care îi este alături nu doar acasă, ci și la evenimentele auto și în deplasările sale.

„Trebuie să îi mulțumesc și soției mele, pentru că mă susține și mă însoțește aproape peste tot. Am ajuns să împărtășim și pasiunea asta, iar faptul că vine cu mine la evenimente și în călătoriile legate de mașini înseamnă foarte mult pentru mine. Cred că, până la urmă, a început să îi placă și ei.”

Pasiunea care i-a adus și prieteni

Pentru Liviu, lumea automobilelor nu înseamnă doar mașini, modificări și bani investiți în proiecte. O mare parte din valoarea acestei pasiuni vine din oamenii pe care i-a cunoscut.

„Mi-au scris foarte mulți oameni datorită acestei comunități și am legat foarte multe prietenii de-a lungul timpului datorită mașinilor.”

Este și motivul pentru care spune că nu privește proiectele sale exclusiv prin prisma premiilor.

„Fiecare om își cheltuie timpul și banii în felul în care îi aduce bucurie. Unora le place să pescuiască, alții preferă să călătorească, alții investesc, iar mie îmi place să investesc în mașini. Pentru mine este o bucurie.”

Pasiunea pentru mașini înseamnă și responsabilitate

Dincolo de cai putere, bodykit-uri, jante și premii, Liviu spune că există o parte a pasiunii auto despre care se vorbește mai puțin: responsabilitatea.

Este un mesaj pe care spune că vrea să îl transmită mai ales tinerilor care descoperă acum lumea automobilelor.

„Cred că trebuie să înțelegem că prețul unei astfel de pasiuni nu se măsoară doar în bani. În spatele unei mașini sau al unui proiect sunt foarte multe ore de muncă, nopți nedormite și sacrificii. Uneori, o singură greșeală făcută în câteva secunde poate însemna inclusiv luni în care să rămâi fără permis.”

Liviu spune că încearcă să își consume pasiunea pentru viteză și performanță în locurile potrivite.

„Nu am fost genul care să aibă probleme grave în trafic și încerc, pe cât posibil, să îmi descarc adrenalina acolo unde îi este locul: pe circuit sau în cadrul evenimentelor organizate.”

Mesajul său pentru tinerii pasionați este direct: indiferent cât de performantă este mașina sau câtă experiență are șoferul, șoseaua publică nu trebuie confundată cu un circuit.

„Oricât de performantă ar fi o mașină și oricâtă experiență ai avea la volan, drumul public nu este un circuit. Legile trebuie respectate. Noi, cei pasionați de mașini, ar trebui să facem foarte clar diferența între o mașină de stradă, una pregătită pentru circuit și ceea ce putem face în cadrul unui eveniment organizat.”

„Poți iubi viteza și mașinile puternice fără să îi pui pe ceilalți în pericol. Cred că asta face parte din maturizarea oricărui pasionat auto.”

„Ce iubești, protejezi!”

Aceeași idee se regăsește și în filosofia RALIW, compania prin care Liviu și echipa sa lucrează cu automobile exclusiviste.

„Moto-ul nostru la RALIW este «Ce iubești, protejezi!». Inițial ne-am referit la protecția mașinilor prin foliile pe care le instalăm de mai bine de zece ani pe automobile exclusiviste, pentru ca acestea să își păstreze cât mai bine valoarea. Dar, pentru mine, mesajul înseamnă mai mult decât atât. Dacă iubești ceva, ai grijă de acel lucru.”

Mesajul lui Liviu pentru tinerii pasionați

După ani de pasiune, proiecte, evenimente și investiții, Liviu spune că succesul nu ar trebui să fie principalul obiectiv.

Mai important este să faci lucrurile bine și să continui să le faci.

„În orice faci, dacă nu ești foarte stresat de rezultate și de ideea de a câștiga, cred că lucrurile se întâmplă dacă le faci bine. Trebuie să faci lucrurile bine și cu perseverență.”

Spune că inclusiv soția sa i-a atras atenția asupra acestui lucru după participările la evenimente.

„Îmi spunea: «Uite ce se întâmplă când mergi din pasiune».”

Iar pentru Liviu, Top 10-ul de la Budapesta este mai degrabă o confirmare a unei pasiuni construite în ani decât un obiectiv în sine.

De la un Renault Megane din 2000 și primele modificări făcute unui BMW, până la M5-ul de 1.017 cai putere care a atras atenția unor producători internaționali și M2 CS-ul ajuns în Top 10 la Budapesta, povestea lui Liviu Muntenuș este, înainte de toate, povestea unui om care și-a transformat pasiunea pentru mașini într-un mod de viață.