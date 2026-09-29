Pe scurt: Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de constituirea unui grup infracțional și înșelăciune cu prejudiciu major.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit unor surse judiciare citate de Economica.net. Decizia a fost luată după ce Curtea de Apel București a analizat marți, 29 septembrie 2026, contestația procurorilor DIICOT împotriva hotărârii anterioare prin care Georgescu fusese lăsat în libertate sub control judiciar.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost reținut pentru 24 de ore săptămâna trecută, fiind cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Tribunalul București respinsese inițial cererea de arestare preventivă, dispunând control judiciar pentru 60 de zile atât pentru Georgescu, cât și pentru omul de afaceri Ionel Rusen, indicat de anchetatori drept complice.

Potrivit anchetatorilor, dosarul a fost deschis în urma unei plângeri depuse de omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău, care susține că a fost prejudiciat cu aproximativ 1 milion de euro. Leu ar fi fost introdus de Ion Negoescu, fost ofițer DGPI, în cercul lui Călin Georgescu, care i-ar fi propus o afacere cu tranzacții de metale prețioase și o linie de credit de 6 milioane de euro. Georgescu i l-ar fi recomandat pe Ionel Rusen, prezentat drept persoană de încredere, care l-ar fi pus în legătură cu cetățeanul italian Massimiliano Arena, despre care anchetatorii spun că s-ar fi prezentat ca reprezentant al unei bănci elvețiene.

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În vederea obținerii finanțării, Răzvan Leu ar fi fost convins să achite o garanție de 1 milion de euro. Din această sumă, 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru finanțarea campaniei prezidențiale a lui Călin Georgescu, procurorii prezentând inclusiv un presupus plan de cheltuieli pentru acești bani. Ulterior, Leu ar mai fi transferat încă 100.000 de euro, după ce i s-ar fi spus că valoarea creditului ar putea ajunge la 15 milioane de euro.

Marți, 29 septembrie 2026, Călin Georgescu s-a prezentat la Curtea de Apel București, unde două judecătoare au dezbătut măsura care se impune în cazul său. La ieșirea din instanță, Georgescu a declarat: „Totul este Dumnezeu!”, fiind întâmpinat de susținători. Potrivit Economica.net, se așteaptă anunțul oficial al instanței privind arestarea preventivă pentru 30 de zile.

În urmă cu o săptămână, Tribunalul București decisese ca Georgescu să nu fie arestat preventiv, însă procurorii DIICOT au contestat această hotărâre.