Cățelul Valentinei, tânăra ucisă de iubit și aruncată într-o valiză în Olt, abandonat la Sibiu: ,,Oferim recompensă”

În timp ce ancheta continuă în cazul morții Valentinei Ioana Tănăsie, tânăra de 28 de ani găsită fără viață într-o valiză în râul Olt, familia și prietenii acesteia încearcă să afle ce s-a întâmplat cu cățelul pe care Valentina îl avea.

O prietenă a Valentinei, Ana P., face un apel către sibieni și îi roagă să fie atenți dacă au văzut animalul. Potrivit acesteia, sora Valentinei ar fi primit, luni seară, un mesaj anonim în care i se transmitea că patrupedul s-ar afla în Sibiu.

„Eliza, sora Valentinei, a primit aseară un mesaj anonim potrivit căruia cățelul Valentinei s-ar afla în Sibiu. Ni s-a spus că Vlad l-ar fi lăsat pe străzi sau că l-ar fi vândut aici. Nu știm dacă informația este adevărată, însă vrem să verificăm orice pistă care ne-ar putea ajuta să-l găsim”, spune Ana P.

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Prietena Valentinei speră ca fotografia animalului să ajungă la cât mai mulți sibieni și ca cineva să îl recunoască.

„Valentina îmi era prietenă și ne dorim foarte mult să găsim cățelul. Știu că este o pagină de știri, însă are o comunitate foarte mare de sibieni și poate reușim, împreună, să-l găsim. Oferim recompensă persoanei care ni-l înapoiază”, transmite aceasta.

Potrivit informațiilor oferite de Ana P., câinele are doi ani, iar un semn distinctiv este faptul că a fost operat la unul dintre picioarele din față.

„A fost operat la un picior din față, acesta ar fi singurul semn distinctiv. Are doi ani. Pentru noi este foarte important să-l găsim și suntem dispuși să oferim o recompensă. Oricât este nevoie”, mai spune prietena Valentinei.

Cei care au informații despre cățel sau cred că l-au văzut în Sibiu sunt rugați să contacteze familia sau prietenii Valentinei la numărul de telefon 0763 774 007

Orice informație poate fi importantă.

Cazul din Vâlcea care a șocat toată România

Valentina Ionela Tănasie, în vârstă de 28 de ani, a fost găsită moartă într-un bagaj care plutea pe barajul Ionești, în județul Vâlcea. În urma anchetei, polițiștii au început căutările pentru Vlad Bălțățeanu, un bărbat de 30 de ani, suspect în cazul de omor. Cercetările sunt coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea. (detalii aici)

Ancheta în cazul morții Valentinei continuă

Valentina Ioana Tănăsie, în vârstă de 28 de ani, a fost găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt, în zona barajului Ionești, în data de 22 septembrie. Necropsia a stabilit că tânăra a avut o moarte violentă, iar decesul ar fi survenit în 21 septembrie.

În dosarul de omor, principalul suspect este Vlad Băltățeanu, iubitul Valentinei. Bărbatul, pentru care fusese dispusă arestarea preventivă în lipsă și care era căutat internațional, s-a prezentat în noaptea de 28 spre 29 septembrie la Poliția din Saint Gallen, Elveția. El se află în custodia autorităților elvețiene, urmând procedurile legale pentru predarea către România.

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Cercetările sunt desfășurate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, împreună cu polițiștii, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.